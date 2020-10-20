Karar kapsamında askerlik celbi gönderilecek 100 bin Hollandalı genç kadın arasında, 7 Aralık'ta 17 yaşına basacak olan, Hollanda tahtının varisi Prenses Amalia da bulunuyor.

Ancak kağıt üzerinde zorunlu askerlik uygulaması bulunsa da, Hollandalı yükümlüler 1997 yılından bu yana silah altına alınmıyor.

Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ardından büyük ve pahalı ordulara lüzum kalmadığı gerekçesiyle Hollanda'da profesyonel askerlik sistemine geçildi.

Ancak yine de askerlik çağı gelen erkeklere celp gönderilmeye devam edildi. Böylece, gençlerin askerlik mesleğine ilgisinin çekilmesi ve gönüllü olarak ordudaki mesleklerini seçmeleri amaçlanıyor.

Bakan itiraz etmişti

Eski Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, 2017 yılında eşitlik ilkesi gereği zorunlu askerlik yasasının sadece erkekleri kapsamasına itiraz etti. Kadın bakan, zorunlu askerliğin Hollandalı kadınlar için de uygulanmasını istedi.

Hollanda Parlamentosu ise kadın-erkek eşitliği kapsamında yasanın değiştirilmesini benimseyerek, zorunluk askerlik uygulamasına kadınları da dahil etti.

Eski Hollanda Kraliçeleri Wilhelmina, Juliana ve Beatrix; devlet başkanı sıfatıyla hiçbir zaman orduda görev yapmadı.

Kral Willem-Aleander ise askerlik görevini Hollanda Deniz Kuvvetleri'nde yedek subay olarak tamamladı.

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