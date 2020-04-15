Dünya Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Dünya

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Hollanda'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

15 Nisan 2020, Çarşamba 18:33 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki Türk vatandaşlarından 54'ünün Kovid-19'a yenik düştüğünü söyledi. Hollanda'da 400 binden fazla Türk yaşıyor.

Diğer taraftan ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e ulaştı. 189 kişinin de hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı.

AA


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