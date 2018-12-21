Hollanda'nın Rotterdam kentinde oturan Hümeyra Ergincanlı, geçen salı günü eğitim aldığı tasarım okulunun önüne bisikletini bıraktığı sırada daha önce kendisini rahatsız eden Bekir Eraslan'ın silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Ergincanlı'nın cenazesi dün gece tarifeli uçakla Hollanda'dan Konya'ya, ardından da kara yoluyla memleketi Karaman'a getirildi.

Hümeyra Ergincanlı, bugün Musalla Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, genç kızın ailesi ve yakınları katıldı. Olay yerinden kaçan saldırganın ise birkaç kilometre sonra Bergeslaan'da polis tarafından yakalandığı ve hâlâ gözaltında olduğu vurgulandı.

RAHATSIZ EDİYORDU!

Okuldaki diğer öğrenciler, saldırganı daha önce de gördüklerini ve Hümeyra'nın onu tanıdığını; saldırganın Hümeyra'yı daha önce de rahatsız ettiğini ve Hümeyra'nın onu sosyal medya hesaplarından engellediğini söyledi.

Olayın görgü tanıkları saldırganın 8 kez ateş ettiğini; kızın kaçmak istediğini ancak kaçamayarak yere yığıldığını söyledi.



