Hollanda'da corona virüs vakalarındaki artışın önüne geçilemeyince belirli bölgelerde ordudan yardım istendi.

Yeni mutasyonun görüldüğü ülkelerden biri olan Hollanda'da vaka artışları devam ediyor. Özellikle Groningen ve Twente hasta yoğunluğu ve personel eksikliği nedeniyle zor durum yaşıyor.

RTL News'in yetkililer Groningen ve Twente'den gelen yardım talebini onayladı. Sağlık, Refah ve Spor Bakanlıkları da mektubu aldıklarını ve her iki bölge ile görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

'En karanlık senaryo'nun görüldüğü ülkede Groningen ve Twente'nin ardından Gelderland eyaletindeki kentler de acil yardım talebinde bulundu.

Hükümet hafta başında 19 Ocak 2021 tarihine kadar daha sıkı karantina kurallarına geçildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda okullar dahil, tüm pazar ve mağazalar kapatılmıştı.

Hollanda'da bugüne kadar 763 binden fazla vaka görülürken, 11 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

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