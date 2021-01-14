Protestan bir balıkçı köyü olan Urk’ta 9 çocuk ve bir yetişkine kızamık teşhisi kondu.

Aşılama oranları ulusal ortalamaya göre düşük olan köy halkının ortalama yüzde 61’i kızamık aşısı yaptırmış durumda. Bu oran ülke genelinde yüzde 92,9 civarında.

Hollanda merkezli De Telegraaf’ta yer alan habere göre Hollanda Ulusal Sağlık Hizmeti hastalarla temasta bulunmuş kişiler için nasıl bir tedavi yöntemi uygulanacağını araştırıyor.

Gazeteye göre köydeki birçok kişi sadece Tanrı'nın yaşam ve ölüm üzerinde hükmü olduğuna ve bu nedenle aşı yapmaya izin verilmemesi gerektiğine inanıyor. Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü’nden bir sözcü kızamık hastalığına yakalanan kişilerin birbiriyle yakın ilişkileri bulunan iki ayrı aileden olduğunu belirterek vakaların tecrit edilmiş durumda olduğuna dikkat çekti.

Geçen yıla göre 4 kat arttı

Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yılın başlarında yayımladığı ön verilere göre kızamık hastalığında küresel çapta yaşanan canlanma devam ediyor. 2019’un ilk üç ayındaki kızamık vakası sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 4 kat artmış durumda. İlk rakamlara göre nisana kadar geçen sürede 170 ülkede 112 bin 163 vaka rapor edildi. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 28 bin 124 seviyesindeydi.

Bu ayın başlarında yapılan küresel çapta bir ankete göre aşıların güvensiz ve etkisiz olduğuna en çok Avrupalılar inanıyor. Avrupa’daki kişilerin yüzde 16’sı aşının güvenli olmadığını düşünüyor.

Dünya nüfusunun ortalama yüzde 79’uysa aşının güvenliği olduğuna inanırken, ebeveynlerin yüzde 92’si çocuklarına aşı yaptırdıklarını belirtiyor.







