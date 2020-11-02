Dünya Hollanda’da tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı

Hollanda’da tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı

Dünya

Hollanda’da tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı

Hollanda’da metro istasyonunda meydana gelen kazada, bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aşarak, 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı.

02 Kasım 2020, Pazartesi 16:40 Son Güncelleme:
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Hollanda'nın De Akkers metro istasyonunda meydana gelen metro kazası korkuttu. Metro istasyonunda meydana gelen kazada, bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aşıp 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı. Tren daha sonra 7.5 metre yükseklikte asılı kaldı. 

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Metro istasyonu yetkilileri, kaza sırasında trenin boş olduğunu ve trendeki makinistin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Yetkililer, kaza sonrasında balina kuyruğu heykelinin üstünde zorlukla duran treni indirebilmek için yoğun çaba harcadı.

Yerel medya, trende teknik bir sorun sonucu arızalandığını ifade ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.  

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