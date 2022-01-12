Hollanda'da Türkçe konuşan tıp fakültesi öğrencileri, her hafta Çarşamba günleri saat 08:30-13:00 saatleri arasında "088-7555777" numaralı hattı arayanlara bilgi verecek.

Hollanda'da üniversite ve sağlık kuruluşlarının yaptığı araştırmalara göre, koronavirüs salgını en fazla Türk ve Surinam kökenli göçmenler arasında etkili oldu. Türkiye kökenli göçmenler arasında, koronavirüs vakalarının sayısı fazla ancak aşılama oranı oldukça düşük.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre proje, Hollanda'nın en büyük sağlık kuruluşu olan Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından gündeme getirildi.

Türkiye kökenlilerin en yoğun olduğu, nüfusunun yüzde 52'si göçmenlerden oluşan Rotterdam'da başlatılan bu projeye Amsterdam, Utrecht, Nijmegen ve Maastricht'teki tıp fakülteleri de katıldı.

Böylece ulusal çapta bir danışma hattı kurulması kararlaştırıldı.

Belirlenen gün ve saat diliminde danışma hattını arayan herkes, Türkçe olarak Kovid aşıları konusunda merak ettikleri her şeyi sorabilecek.

Türkçe konuşan tıp fakültesi öğrencileri, aşılarla ilgili merak edilen bütün soruları yanıtlayacak. Türkçe konuşan bir hekim de, tıp fakültesi öğrencilerine destek olacak.

'TIBBİ BİLGİYE İHTİYAÇ OLDUĞUNU FARK ETTİK'

Türkçe aşı danışma hattı projesinin öncülerinden Dr. Robin Peeters, halkı aşılar konusunda bilgilendirmek amacıyla göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Delfshaven'daki haftalık pazarı ziyaret ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız insanları aşılar hakkında bilgilendirmek ve özellikle sosyal medyada dolaşan birçok yanlış bilgiyi çürütmek ve kuşkuları ortadan kaldırmaktı. Bu konuda tıbbi bilgiye ihtiyaç olduğunu fark ettik. Aşı danışma hattı bu nedenle gündeme geldi. Danışma hattını Türkçe olarak da hizmete soktuğumuz için mutluyuz."

Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, "Tabii ki Kovid aşısı almak isteyip, istememek de özgürsünüz. Amacımız, aşılar konusunda sizi daha iyi bilgilendirmek ve kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kalkmasına yardımcı olmaktır" denildi.

Hollanda'da aşı danışma hattını günde ortalama 900 kişi arıyor.

Bugüne kadar hatta gelen soruların çoğu kısırlık, aşıların hamile kadınlara etkisi, alerjiler, yan etkiler ve destekleyici dozlarla ilgiliydi.