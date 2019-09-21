Mesane sorunu yaşayan kişilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan Hollanda Kontinans Vakfı, alışverişin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda her 500 metrede bir umumi tuvalet yapılmasını istiyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Hollanda'da her yıl Eylül ayının üçüncü perşembesi, "Ulusal Çiş Günü" (Nationale Plasdag) ilan ediliyor.

Hollanda Kontinans Vakfı, bu yılki "Çiş Günü" etkinliklerinde, idrar tutamama sorunu yaşayan insanların sorununu bir kez daha gündeme taşıdı.

Vakıf, Hollanda'daki belediyelere, bu konuya daha fazla duyarlılık göstermeleri ve yeterli sayıda umumi tuvalet için harakete geçmeleri çağrısında bulundu.