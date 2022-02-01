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Hollanda'dan İstanbul'a getirilen Dilara’nın babası: Cumhurbaşkanımız bizi yalnız bırakmadı

Türkiye

Hollanda'dan İstanbul'a getirilen Dilara’nın babası: Cumhurbaşkanımız bizi yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Hollanda’dan Türkiye’ye getirilen lösemi hastası Dilara Şahin’in babası yaşadıklarını anlattı. Baba Oğuz Şahin, “Bugün Hollanda’da olsaydık evimiz cenaze evine dönecekti. Cumhurbaşkanımız bizi gurbet ellerde yanız bırakmadı” dedi.

01 Şubat 2022, Salı 20:39 Son Güncelleme:
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Hollanda’da yaşayan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşı verirken hastane yönetiminin yaşam fişini çekmeye karar verdiği Akut Lösemi hastası Dilara Şahin Türkiye’ye getirildi. Dilara’nın babası Oğuz Şahin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım talep etmesi sonrası Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul Havalimanı’na getirilen Dilara Şahin tedavi edilmek üzere Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kızının tedavisi için İstanbul’a getirilen baba Oğuz Şahin yaşadıklarını anlattı.

“Hollanda’da olsaydık evimiz cenaze evi olacaktı”

Hollanda’da zor günler geçirdiklerini belirten baba Şahin, “Bugün bizim için kötü bir gün olacaktı. Biz Allah’ımıza inandık. Onun izniyle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çabaları bize o acı günü yaşatmadı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizi gurbet ellerde yalnız bırakmadı. Bize varlığını hissettirdi. Bugün Hollanda’da olsaydık evimiz cenaze evine dönecekti. Hatta daha acı bir halde olacaktık. Fiş çekme durumundan dolayı. Şükür ki bugün gönlümüz rahat. Umutlu ve endişeli olarak beklesek te sonucun hayırlı çıkacağını umuyoruz çünkü Sağlık Bakanlığımıza güveniyoruz. Doktorlarımıza güveniyoruz. 2 gün öncesine kadar ümitlerimiz tükeniyordu. Saatleri sayıyorduk ama Türkiye Cumhuriyeti sesimizi duydu” diye konuştu.

Öte yandan Dilara Şahin’in ambulans uçakla havalimanına getirilişi ve hastaneye sevki de cep telefonu kamerasına yansıdı.


İSTANBUL (İHA)

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