Hollandalı siyasetçiler deepfake ile kandırıldı

NL Times’a göre Rus muhalefet lideri Alexei Navalny’nin özel kalemi Leonid Volkov’u taklit etmek için deepfake teknolojisini kullanan biriyle bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Deepfake teknolojisi kullanarak Zoom görüşmesine katılan aynı sahtekâr, Letonyalı ve Ukraynalı siyasetçilerle de sohbet etti. Hollanda Temsilciler Meclisi, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada deepfake teknolojisine olan kızgınlığını dile getirdi.

Benzer şekilde Estonya, Litvanya ve Birleşik Krallık’taki siyasi figürlerin de Volkov’u taklit eden şahısla görüştüğü kaydedildi. Hollanda’nın Temsilciler Meclisi, yaşanan gelişme sonrası konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Volkov’u taklit eden kişinin kimliği henüz belli değil.



