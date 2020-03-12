Türkiye Hollandalılar Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı

Hollandalılar Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı

Türkiye

Hollandalılar Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı koronavirüs ile ilgili aldıkları tedbirleri Twitter hesabından paylaştı. Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça çorbası için' tavsiyesini dinleyen Hollanda Büyükelçiliği "Önlemlerimizi aldık: Artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar ve kelle paça" ifadelerini kullandı.

12 Mart 2020, Perşembe 09:18 Son Güncelleme:
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Koronavirüsün hemen hemen tün dünya ülkelerinde görülmesinin ardından kurumların ve vatandaşların hastalığa karşı aldığı tedbirler de artıyor.Sosyal medyada dikkat çeken bir tedbir de Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği'nden geldi.

Karatay'ın tavsiyesine uydular

Sağlıklı beslenme konusunda verdiği ilginç tavsiyelerle gündem olan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça çorbası için' tavsiyesini dinleyen Hollanda Büyükelçiliği çalışanlarına kelle paça çorbası dağıttı.

"Koronavirüs önlemlerimizi aldık"

Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hollanda Büyükelçiliği olarak #koronavirus önlemlerimizi aldık: Artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar ve kelle paça" ifadelerine yer verdi.

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