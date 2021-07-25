Dünya Hollanda'nın Rotterdam limanında 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi

Hollanda'nın Rotterdam limanında 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi

Dünya

Hollanda'nın Rotterdam limanında 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi

Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da, Kosta Rika'dan gelen bir gemide, 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

25 Temmuz 2021, Pazar 20:30 Son Güncelleme:
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Rotterdam Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kosta Rika'dan gelen bir gemideki konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında, patates çuvallarının içerisine yerleştirilmiş 1 ton 760 kilogram kokaine el konulduğu belirtildi.

Piyasa değeri 132 milyon euro olan kokainin, Lahey'deki bir firmaya gönderildiği kaydedildi.

Rotterdam limanında, geçen hafta Ekvador'dan gelen bir gemide de 3 ton kokain ele geçirilmişti.

AA

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