Hollande: Turizmde en güzel örnek Türkiye

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, dünyada turizm konusunda çok başarılı ülkelerin bulunduğunu ve bunun en güzel örneğinin Türkiye olduğunu belirterek, "Türkiye turizmde çok başarılı bir altyapı çalışması yürüttü. Angola, Türkiye'yi örnek almalı" dedi.

"Turizmin Davos'u" olarak 2015 yılından beri Türkiye'de düzenlenen Dünya Turizm Forumu, dünya turizminin önemli temsilcileri ve çok sayıda Türk iş insanının katılımıyla Angola'nın başkenti Luanda'da gerçekleştirildi.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourençoe, Angola Turizm Bakanı Angela Bragança, konuk bakanlar ve Dünya Turizm Forumu (World Tourism Forum) Başkanı Bulut Bağcı'nın katıldığı forumda, Türkiye'nin turizmdeki başarısına dikkat çekildi.

Forumda konuşan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, petrol üretimi ve ihracatında Afrika'da ikinci büyük ülke konumunda bulunan Angola'nın turizmde Türkiye'yi örnek alması gerektiğini söyledi.

Okyanusa kıyısı bulunan ve kilometrelerce uzunlukta sahil şeridine sahip Angola ile ilgili bilgiler paylaşan Hollande, yeni gelişim alanlarıyla turizmde dünyanın yıldızı parlayan bölgelerinden Afrika pazarına ışık tuttu.

Hollande, turizmde yüksek potansiyeli bulunan Angola'ya bu alanda başarılı olması için neler yapması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

Dünyada turizm konusunda çok başarılı ülkelerin bulunduğunu, bunun en güzel örneğinin Türkiye olduğunu kaydeden Hollande, "Türkiye çok başarılı bir altyapı çalışması yürüttü. Angola'nın da Türkiye gibi önce altyapı çalışmasını halletmesi gerekiyor. Angola, Türkiye'yi örnek almalı.'' dedi.

ANGOLA CUMHURBAŞKANI'NDAN TÜRK TURİZMCİLERE ÇAĞRI

Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourençoe ise konuşmasında, ülkesinin turizm potansiyelinden bahsetti.

Son yıllarda Angola'daki gelişim ve değişimi anlattığı konuşmasında ülkesi ile ilgili ayrıntıları paylaşan Lourençoe, turizmin ülke ekonomisine sağlayabileceği katma değeri anlattı.

Lourençoe, ülkesinin petrole bağımlılığından kurtulması ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi için gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsederek, önemli teşvikler sunduklarını ve sunacaklarını aktardı.

YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Konuşmasında Türkiye'de turizm sektöründe yer alan yatırımcılara çağrıda bulunan Lourençoe, yeni çıkardıkları yatırım yasasıyla iş kurmayı kolaylaştırdıklarını vurguladı.

Lourenço, ''Türk turizm sektörünü yatırım yapmaları için Angola'ya bekliyoruz. Yeni çıkardığımız yatırım yasasıyla iş kurmayı kolaylaştırdık. Her türlü desteğe hazırız. Yeni yatırım yasası vergisel kolaylıklar öngörüyor, sermayenin ülke dışına çıkarılmasına olanak veriyor. Asgari yatırım tutarı da istemiyoruz.'' dedi.

"TÜRKİYE'Yİ BÖLGEDE TANITACAĞIZ"

World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı, sektör profesyonellerini World Tourism Forum kapsamında dördüncü kez bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Türkiye ve dünyada böyle bir organizasyon olmadığının altını çizdi.

Forumda geleceğin turizm politikalarını belirlediklerini, turizme dair yol gösteren vizyon raporları ortaya koyduklarını dile getiren Bağcı, Çin'den ABD'ye kadar global turizme ve Türk turizmine dair içerik hazırladıklarını anlattı.

Bağcı, böyle bir etkinliği Angola'da gerçekleştirmenin kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, bir nevi Angola'ya fikir ve hizmet ihracatında bulunduklarını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ ROL MODEL ALMAK İSTİYORUZ"

Angola'nın turizmdeki potansiyelinden bahseden Bağcı, burada hayatın okyanusla birleşik olduğunu, milli parklardan, pırlantanın nasıl çıkartıldığına kadar çok sayıda farklı etkinliğin kısa sürede görülebileceğini bildirdi.

Bağcı, Angola turizminin gelişmesi için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, Angolalı yetkililerin de turizmde Türkiye'yi rol model aldığını, Türkiye modelini uygulamayı istediklerini vurguladı.

Toplantı sayesinde Angola'da Türkiye'yi tanıttıklarına dikkati çeken Bağcı, "World Tourism Forum, Türkiye'nin bölgedeki tanıtımına da önemli katkı sağlayacak. 2018'de Türkiye'ye gelen 1,4 milyon Afrikalı turist sayısını 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Turizmin Davos'u" olarak 2015 yılından beri Türkiye'de düzenlenen Dünya Turizm Forumu, dünya turizminin önemli temsilcileri ve çok sayıda Türk iş insanının katılımıyla Angola'nın başkenti Luanda'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı, bakan ve yatırımcı düzeyinde önemli konuşmacıların yer aldığı etkinlikte, Angola ve dünya turizmine ilişkin gelişmeler ele alınırken, yakın, orta ve uzun vadeli neler yapılabileceği değerlendirildi.

Turizmin sadece hizmet alanında değil yatırım, ülke politikaları ve yeni eğilimler gibi farklı konular etrafında ele alındığı forumda, ülkeler arası iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu yıl gerçekleştirilen forumda, Angola'nın yerel kültürel değerleri de tanıtıldı. Forumun gerçekleştirildiği kültür merkezinde kurulan stantlarda, Angola'nın sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerin yanısıra kültürel değerleri de katılımcılara anlatıldı. Angola farklı yerel kıyafetlerini giyen gruplar, ülkenin yerel danslarını forum kapsamında sergiledi.

Öte yandan, Angola'da çokça yetişen muz, papaya, yer fıstığı, patates gibi ürünlerin de tanıtımı gerçekleştirildi.

AA