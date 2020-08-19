Magazin Hollywood Adnan Şen ve Begüm Şen'i konuşuyor

Hollywood Adnan Şen ve Begüm Şen'i konuşuyor

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Hollywood Adnan Şen ve Begüm Şen'i konuşuyor

2017 yılında Amerika-Los Angeles’ta bölgenin sayılı müteahhitleri arasına giren Adnan Şen, Hollywood yıldızlarının haberlerine yer veren ‘popbuzz.com’un manşetinde yer aldı. Müge Dağıstanlı/ POSTA

19 Ağustos 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Adnan Şen 2017’de taşındığı Amerika-Los Angeles’ta bölgenin sayılı müteahhitleri arasına girmişti. Beverly Hills’de yaptırdığı 75 milyon dolarlık malikanesi dünyanın en ünlü evlerinin satıldığı ‘Selling Sunset’ adlı programa 3 sezon konu olmuştu. Adnan Şen bu kez de Hollywood yıldızlarının haberlerine yer veren ‘popbuzz.com’un manşetindeydi.

Haberde; lüks malikanesini yüksek fiyat istediği ve pazarlık yapmadığı için satamadığı bilgisi yer aldı. Bu durumdan rahatsız olduğu belirtildi. Birkaç Hollywood yıldızının eve talip olduğu detayı dikkat çekti.

Eşe özel bölüm

Haberde, Adnan Şen’in eşi Begüm Şen’e de yer verildi. Begüm Şen’den ‘Hollywood yıldızı gibi’, ‘mankenlere benziyor’ diye söz edildi.

Begüm Şen’in, Los Angeles’taki önemli davet ve partilere katıldığı, aralarında Mel Gibson, Penelope Cruz-Javier Badem çifti, Kate Hudson ve Miley Cyrus olduğu yıldız isimlerle arkadaşlık yaptığı yazıldı.

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