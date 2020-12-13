Magazin Hollywood patronundan flaş Johnny Depp çıkışı!

Hollywood patronundan flaş Johnny Depp çıkışı!

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Hollywood patronundan flaş Johnny Depp çıkışı!

Hollywood kapıları, The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybeden ve eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edilen Johnny Depp'e bir bir kapanmaya başladı.

13 Aralık 2020, Pazar 15:17 Son Güncelleme:
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Meslektaşı Amber Heard ile olaylı bir boşanma süreci geçiren oyuncu Johnny Depp, The Sun gazetesine açtığı 'iftira' davasını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde 'Fantastik Canavarlar' filmi serisindeki 'Gellert Grindelwald' rolünden ayrıldığını duyuran Depp, bir şok daha yaşadı.

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Bir projeyi daha kaybetti

Oyuncu, usta sihirbaz 'Houdini'yi canlandıracağı yeni dizi projesini de kaybetti. Johnny Depp, dizide 'Karayip Korsanları' serisinde birlikte çalıştığı yapımcı Jerry Bruckheimer'la yeniden çalışacaktı. Ancak projenin bir süreliğine rafa kaldırıldığı öğrenilmişti.

Page Six’in haberine göre, ismini vermeden konuşan bir Hollywood yapımcısı, 57 yaşındaki oyuncuya dair görüşlerini dile getirdi.

'Bu boyutta olanını hiç görmemiştim'

Yapımcı Depp için "Geçen 35 yılda ona hiç 'Hayır' denmedi. Bu Hollywood’da tipiktir ama bu boyutta olanını hiç görmemiştim. Onunla artık çalışamazsınız" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde son dönemlerde olumsuz geri dönüşler alan Johnny Depp'in geçtiğimiz günlerde daha önce Amber Heard'ın kariyerine zarar vermeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

'Onun değiştirilmesini istiyorum'

Depp'in eski eşinin Jason Momoa ile başrol paylaştığı 'Aquaman' filminin kadrosundan çıkarılması için girişimde bulunmuştu.

Depp, filmin yapımcılarından biri olan kız kardeşi Christie Dembrowzki'ye telefondan mesaj atarak Heard'ı kastedip "Onun değiştirilmesini istiyorum" demişti. Ancak oyuncunun mesajına rağmen Amber Heard çekilecek olan yeni filmin oyuncu kadrosunda yer almaya devam ediyor.


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