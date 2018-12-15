Yolculuğunuz nasıl başladı?

Psikoloji okudum. Yüksek lisans yapmak istedim ama kendimi Meksika’da buldum. İbranice’de ismim ‘dalga’ anlamına geliyor. Meksika’da sörf öğrenip dalgaları, dolayısıyla kendimi anladığım bir yolculuğa çıktım. Yoga, astroloji ve Kabala ile de burada tanıştım.

Kendinizi psikolog olarak görüyor musunuz?

Kendimi, insanlara kendi efsanelerini bulmalarına ve bunu daha iyi anlatmalarına yardım eden bir hikaye anlatıcısı olarak görüyorum.

Kendinize neden ‘Kozmik Gezgin’ diyorsunuz?

Çünkü, hareket etmeden zamanda seyahate çıkıyorum. Birinin doğum haritasına baktığımda, o kişinin doğduğu zamana gidiyorum ve o gün içine doğdukları gökyüzünün konumunu, kozmik yapıyı görmeye çalışıyorum. Bu yüzden.

Başımıza gelen her şey doğum haritamızda yazılıysa, yaşamlarımızı nasıl değiştirebiliriz?

Yaşam, kader ve iradenin evliliğidir. Astrolojide kehanet yoktur. Sadece size yönleri gösterir, daha kolay yürünebilecek yolları ve zorluklarla karşılaşılacak yolları anlatır.

Evren bizi nasıl duyuyor olabilir?

Evrenin bizimle birçok boyutta konuştuğunu düşünüyorum. Senkronize olaylar, anlamlı tesadüfler gibi. Evrenden her an işaretler alıyoruz. Bu bir sanat eseri olabiliyor, gördüğümüz bir rüya, bir şiir veya içgüdülerimiz. Onu dinlemek ve sabırlı olmak gerekiyor. Sabırlı olmak için yoga, spor, tırmanış gibi yollara yönelebiliriz.

Kendimize ışık olacağız

2019 kitabınızın adı neden ‘İçindeki Çocuğu Doğurmak’?

2019, içimizdeki çocuğu dünyaya getireceğimiz bir yıl. Fikir 2017’de doğdu, 2018’de hamile kaldık ve 2019’da da gerçek benliğimize ışık olacağız. Kolay olmayacak ama hepimiz doğum yapacağız. Kendimize, tıpkı bir annenin henüz doğurmadığı çocuğa vermesi gereken koşulsuz sevgi gibi merhametli davranacak ve olgunlaşacağız.

2019’da en çok neye dikkat etmeliyiz?

2019’dan en iyi şekilde faydalanmanın yolu büyük değişikliklere açık olmak ve kendinizde harekete geçecek gücü yaratmak.

AŞKI ASLAN BURCU İLİŞKİLERİ TERAZİ YÖNETİYOR

İnsanlar sizden en çok ne tür tavsiyeler bekliyor?

Herkes mutluluğun peşinde. Bazıları bunu aşk, bazıları kariyer, bazıları kutsala hizmet olarak görüyor. Ama hepimizin teklik duygusuna ihtiyacı var.

İlişkileri yürütmek neden bu kadar zorlaşıyor?

İlişkiler, teklik duygusunu yaşamanın en güçlü yollarından biridir. Farklı genlerden gelen iki insan olarak tek olmaya çalışıyoruz. Bu bir simya mucizesidir. Tekliği hissetmek çok zor olduğundan, ilişkiler de zorlaşıyor.

O simya yakalandığında da kısa sürede parçalarına ayrılabiliyor...

Aşk, Aslan burcu tarafından yönetiliyor. Romantik bir burç. O simyayı yakaladığımızda ilişkinin yoğun bölümünü yaşıyoruz. Güzel yemekler, yoğun temas... Aşk, zamanla ilişkiye dönüşüyor ve devreye ililşkilerin yönetici burcu Terazi giriyor. Partnerimize kendimize davrandığımız gibi davranmaya başlıyoruz. Çoğumuz kendimize iyi davranmayız... Sorunlar bu noktada başlıyor.

En temel sorun nedir?

Tarafların kendilerini değersiz bulmaları ve kişinin karşısındakine aslında kendi ihtiyacı olan şeyi vermeye çalışması. İlişki bir alışveriştir. Örneğin; ilişkide kadın duygusal olarak çok destek veriyordur, ama karşılık alamadığını düşünüyordur. Oysa erkek gece yatakta onu havaya sokmak için çabalıyordur. Kadının eğlence sandığı bu durum, erkeğin değer verme biçimidir. Alışverişte güncel hayatın ortaya çıkışı ve çalışma şeklinden uzaklaşmamalıyız.

Nasıl?

Her şeyin başlangıcı, testosteron ve östrojen. Yıllar bu hormonların çalışma yoğunluğu değiştirir. Erkekler 50-55 yaşlarında duygusallaşır, romantik şarkılar mırıldanır, daha şefkatli olur, bahçeyle ilgilenirler. Kadınlarda bu dönemde östrojenin azalıp testosteronun yükselmesiyle hem kariyer hem de cinsel aktivitede zirve duygusu başgösterir. İşte güncel hayatın ortaya çıkışı budur. Aslında zıtlar, aynıdır. Mitoloji de bilim de astroloji de bunu söyler.

Aşkın derinliklerini keşfedeceğiz

Seyahat, eğitim, gerçeklik, doğruluk üzerine bir alanda çalışıyorsanız, 2019’da kariyerinizde yeni bir aşamaya geçiyorsunuz. Mali kaynaklarınızla ilgili dikkatli olun. Ailenizle daha çok ilgilenmeniz gerekecek.

KOÇ: Seyahat, eğitim, gerçeklik, doğruluk üzerine bir alanda çalışıyorsanız, 2019’da kariyerinizde yeni bir aşamaya geçiyorsunuz. Mali kaynaklarınızla ilgili dikkatli olun. Ailenizle daha çok ilgilenmeniz gerekecek.

BOĞA: 2019, hayat felsefenizi yeniden belirlemenize ve daha özgün bir birey olmanıza yardım edecek. Tutkularınız, cinselliğiniz, sihirli yetenekleriniz bu yıl daha da olgunlaşacak.

İKİZLER: Sizin için güçlü bir yıl. Derinlik, seks, dönüşüm üzerine konulara yoğunlaşabilirsiniz. Yaşamı, siyah ve beyaz, doğru veya yanlış değil, daha karmaşık ve ilginç bulabilirsiniz. İlişkileriniz harika boyutlar kazanacak.

YENGEÇ: Tüm yakın ilişkilerinizin derinliklerini öğrenmek isteyeceksiniz. Kariyerinize dair büyük değişiklikler olabilir, yükselebilirsiniz. Fiziksel ve zihinsel açıdan iyi etkiler var.

ASLAN: İşinize, görevinize, sağlığınıza, odaklanın. Aşk hayatınızda şans ve bereket sizden yana. İş ve aşkı bir arada yürütebilir, mutluluğu yakalayabilirsiniz. Kendinizi şımartın ve biraz uzaklaşın.

BAŞAK: İçinizdeki çocuğu, bir projeyi veya gerçekten bir bebeği doğurmak için 2019 harika bir fırsat. Yaratıcılığınızı ve aşkı keşfedin.

TERAZİ: Paradoks dolu bir yıl! Hem evinize hem kariyerinize yeniden odaklanmalısınız. Özel hayatınızdan fedakarlık yapmanız gerekiyor. Tüm becerilerinizi sergileyin.

AKREP: Size faydası olmayan anlaşmalardan kurtulun. 2019 iletişiminizi değiştirip yazmaya, kişisel mesajlar iletmeye, iş ve arkadaşlık ağı oluşturmaya uygun bir yıl olacak.

YAY: Harika bir yıl. Önünüze fırsatların çıktığını ve kapıların zahmetsizce açıldığını hissedeceksiniz. Yeteneklerinizden para kazanmayı öğreneceksiniz. İyileşmenin, tutkularınıza ve cinselliğinize bağlanmanın yılı.

OĞLAK: Hayatınızın her alanında büyük bir değişim geçireceksiniz. Evrenin sizi yönlendirmesine izin verin. Sizi geride tutanlardan kurtulun. İş veya aşk ortağınıza odaklanmak için iyi bir yıl.

KOVA: Engelleri kaldırmanız için 2019 iyi bir fırsat. Alışkanlıklardan, bağımlılıklardan kurtulmaya niyetliyseniz bu yıl sizin yılınız olacak. 2019, yeni arkadaşlar edinme, yeni bir sosyal topluluğa katılma, dileklerinizi gerçekleştirme fırsatı sunuyor.

BALIK: Hem kendi dileklerinize hem de başkalarının hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabilirsiniz. Kariyer yaşamınız büyük bir destek görecek. Bol bol tohum ekeceksiniz.

Rükzan Sağır



