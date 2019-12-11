Hollywood’un cilt bakım sırrı

GlamGlow'un ilk ürünü olma özelliğine sahip kil maskesi Youthmud Glow Stimulating Treatment'ı duymuş muydunuz? Duymadıysanız önerebileceğimiz maskeler arasında ilk sıralarda yer alıyor kendisi.

Maskenin içeriğinde kil karışımı, volkanik kaya ve yeşil çay yaprağı bulunuyor. Formülün içerisinde bulunan yeşil çay yaprakları güçlü antioksidan bakımı sağlar. Doğal kil karışımı ise cildin doğal nem dengesini bozmadan cildin kusurlardan arınmasına yardımcı olur. Volkanik kaya, süper peeling etkisi ile ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltarak cildin gözle görünür ölçüde daha genç görünmesini sağlar.15 gramlık seyahat boyu, klasik 50 gramlık boyu ve 100 gramlık büyük boy tüp seçenekleri bulunur.

Maskenin kullanımı ise şöyle:

İnce bir tabaka halinde temiz ve kuru cilde uygulayın. 10 dakika kadar bekletin. Karıncalanma yapabilir. (bu ürünün çalıştığını gösterir!) Su yardımıyla dairesel hareketlerle temizleyin. Haftada 2 kez kullanıma uygundur cildinizin ihtiyacına göre sıklığını azaltıp artırabilirsiniz. Ardından nemlendirici uygulayın.

Bu arada ürünü Sephora'dan elde edebilirsiniz.