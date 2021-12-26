Hollywood'un en cömert ünlüleri
Yıldızların çok sık gittiği restoranın garsonu, en cömert ve nazik ünlüleri sıraladı.
26 Aralık 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
ABD’nin Los Angeles kentinde Hollywood ünlülerinin en sık gittiği restoranlardan birinde uzun süre garsonluk yapan Annie Bond, gözlemlerini paylaştı.
KEANU REEVES: En pahalı yemekleri yiyor, ama en mütevazı ve cömert müşteri. ÊÊ DREW BARRYMORE: Neşe ve bahşiş saçıyor.
LADY GAGA: Çalışanların adını unutmuyor, hepsine ismiyle hitap ediyor, eli açık.
RYAN MURPHY: Mesafeli ama oldukça bonkör bir müşteri.
ANNA FARIS: En düşünceli ve sevecen müşteriler arasında başı çekiyor.
EVA MENDES-RYAN GOSLING: İki çocuklarıyla sık sık restoranı ziyaret eden çift mütevazı ve nazik bir aile olarak tüm çalışanların kalbinde ayrı bir yere sahip.
DRAKE: Korumalarıyla geziyor. Nezaket ve bahşiş verme konusunda vasat bir müşteri.
BUNLARI DA OKUYUN