ABD’li ünlü komedyen Drew Carey’nin eski nişanlısı olan Harwick, özellikle Hollywood ünlülerine verdiği danışmanlık hizmetleriyle tanınıyordu. ABD basınında yer alan haberlere göre Harwick, Cumartesi günü sabaha karşı Los Angeles’taki evinde eski sevgilisi Gareth Pursehouse ile tartışma yaşadı. Bağrışmaların yaşanması üzerine çevredekiler polise haber verdi. Adrese gelen Los Angeles polisi, Harwick evinin balkonunda hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Uzaklaştırma kararı aldırmıştı

Polis görgü tanıklarının ifadesinin ardından evden son çıkan kişi olan Pursehouse’u cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Yetkililerin elde ettiği bilgilere göre Harwick’in kısa süre önce ayrıldığı Pursehouse için uzaklaştırma kararı aldırdığı, söz konusu mahkeme kararının geçerliliğinin olaydan yalnızca günler önce dolduğu öğrenildi.

İlgili Haberler Amerika'daki yarışma programında büyük skandal







