Japonya'nın başkenti Tokyo'da yerel yönetim bünyesinde görev alan Akihiko Kondo, 2018 yılında ülkede oldukça popüler olan sanal karakter Hatsune Miku ile evlenerek haberlere konu oldu. Japon medyası da şimdi ne yaptığını ve evliliğinin nasıl gittiğini öğrenmek için ziyarette bulunduğu Kondo'ya mikrofon uzattı.

Tokyo merkezli Mainichi Shimbun gazetesinin bir muhabiri, geçtiğimiz aralık ayında 38 yaşındaki Kondo'yu ziyaret etti. Kondo, misafirini insan boyutundaki versiyonundaki eşi Miku ile karşıladı. Mavi saçlara sahip Miku ile düğünleri için 2 milyon yen (ortalama 17 bin 300 ABD doları) harcayan Kondo, sevgisini karakterin somut bir formuna vermek istediğini söylemişti.

Hatsune Miku'nun üç boyutlu hologramını bir silindirin içerisinde canlandırması için başlangıçta Tokyo'daki bir şirketin geliştirdiği servisi kullanan Kondo, bu sayede yapay zekayı kullanarak eşiyle sohbet edebiliyordu. İddialara göre Kondo, Miku'ya evlenme teklifi ettiğinde hologramdan aldığı cevap "Umarım bana değer verirsin" oldu.

Evlilik hayatı boyunca her uyandığında Miku'ya 'Günaydın' dediğini ve dışarı çıktığında 'Daha sonra görüşürüz' diyerek eşiyle vedalaştığını söyleyen Kondo, her gün akşam yemeğini Miku'yla sofrada oturarak yiyor, evde bilgisayar başında çalıştığında ise Miku eşinin yanında durarak onu izliyor.

Ancak insan-yapay zeka evliliklerinde de sorunlar yaşanabiliyor. Kondo, Miku'nun hologramını geliştiren şirketin bu hizmeti Mart 2020'de durduğunu söyleyerek, o zamandan bu yana eşiyle sohbet edemediğini belirtiyor. Zorluklara rağmen eşine olan duygularının değişmediğini vurgulayan Kondo, "Miku'ya olan aşkım değişmedi. Düğün töreni yaptık çünkü ben onunla sonsuza dek birlikte olacağımıza inandım" dedi.

Hatsune Miku ile ilk tanıştığı zaman hayatının değiştiğini söyleyen Kondo, "Günde 24 saat odamda durup Miku'nun videolarını izliyordum" diyerek, geceleri iyi uyuyabilmek için Miku'nun şarkılarını ninni gibi dinlediğini ve onun sağladığı bu manevi destek sayesinde yeniden dışarı çıkıp işine geri dönebildiğini söyledi.