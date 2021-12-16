Simpsonlar dizisinin ana karakteri, yayınlanan 32 sezonda birçok kaza geçirdi. Los Angeles merkezli bir firma da bunların bazılarını analiz etti.

Kaza ve yaralanma üzerine uzmanlaşan hukuk grubu Downtown LA, ABD'de sağlık hizmetinin ne kadar masraflı olabileceğini göstermek için Homer'ın yıllar boyunca geçirdiği 50 kazayı inceledi.

En ikonik Homer yaralanmaları arasında beyin ameliyatları, felç ve Paylaço Krusty'le beraber üçlü bypass ameliyatı yer alıyor.

Homer ayrıca eşi Marge Simpson'ın talebi üzerine akıl hastanesine yatırılmış ve bir çarpışma sırasında "çok fazla motor yağı" yuttuğu için tedavi görmüştü.

Dizinin ilk kez Aralık 1989'da yayımlandığı, 32 sezonu ve 700'den fazla bölümü olduğu düşünülürse, araştırmaya dahil edilen kazalar Homer'ın yaşadıklarının sadece küçük bir kısmını teşkil ediyor.

Homer'ın yaralanmaları arasında beyinle ilgili olanların en maliyetli yaralanmalar olduğunu ve vaka başına neredeyse 1,5 milyon dolar (yaklaşık 22 milyon 200 bin lira) tuttuğunu gösteriyor.

İkinci sırada 508 bin 904 dolarla (yaklaşık 7 milyon 500 bin lira) felç gelirken, Downtown LA "tehlikeli numaralar, kötü şans ve genel olarak kazaya geçirmeye yatkın doğanın" etkisi düşünüldüğünde, Homer'ın yaralanmalarının maliyetinin aslında 143 milyon sterlin (yaklaşık 2 milyar 800 milyon lira) kadar yüksek olabileceğini tespit etti.





Bu da bölüm başına kabaca 10 milyon dolara (yaklaşık 142 milyon 870 bin lira) denk geliyor.