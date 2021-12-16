Kaza ve yaralanma üzerine uzmanlaşan hukuk grubu Downtown LA; ABD'de sağlık hizmetinin ne kadar masraflı olabileceğini göstermek için, televizyon tarihinin en uzun senaryolu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) üzerine yeni bir araştırma yaptı. Bu amaçla yayımlanan 32 sezonda Homer Simpson'ın geçirdiği kazalar mercek altına alındı. Independent Türkçe'nin haberine göre Homer'ın; 700'den fazla bölümde yaşanan; beyin ameliyatları, felç ve Paylaço Krusty'le beraber üçlü bypass ameliyatı ve akıl hastanesine yatırılması gibi tedavileri hesaplandı.

Bulgular; Homer'ın yaralanmaları arasında beyinle ilgili olanların en maliyetli yaralanmalar olduğunu ve vaka başına neredeyse 1,5 milyon dolar (yaklaşık 22 milyon 200 bin TL) tuttuğunu gösteriyor.

İkinci sırada 508 bin 904 dolarla (yaklaşık 7 milyon 500 bin TL) felç gelirken, Downtown LA tehlikeli numaralar, kötü şans ve genel olarak kazaya geçirmeye yatkın doğanın etkisi düşünüldüğünde, Homer'ın yaralanmalarının maliyetinin aslında 143 milyon sterlin (yaklaşık 2 milyar 800 milyon TL) kadar yüksek olabileceğini tespit etti.

BÖLÜM BAŞINA 10 MİLYON DOLAR

Bu da bölüm başına kabaca 10 milyon dolara (yaklaşık 142 milyon 870 bin TL) denk geliyor.

Downtown LA'in; Homer'ın sağlıksız yaşamı, nükleer santralde çalışma gibi yaşam tarzı alışkanlıklarını dikkate alıp almadığıysa bilinmiyor

1989'DAN BERİ YAYINLANIYOR

Dizinin ilk kez Aralık 1989'da yayımlandığı, 32 sezonu ve 700'den fazla bölümü olduğu düşünülürse, araştırmaya dahil edilen kazalar Homer'ın yaşadıklarının sadece küçük bir kısmını teşkil ediyor.



