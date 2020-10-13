Homescapes ve Gardenscapes oyunlarının reklamları yasaklandı

Her iki oyunun reklamları da geliştirici firma Playrix tarafından veriliyordu. Reklamlarda kullanıcılar belli bir düzen içinde bulmacayı çözmek için adım adım tercihlerde bulunuyor. Reklamda amaç 'felaketten kaçmak' olarak gösteriliyor. Ama asıl oyun, reklamlarda yansıtıldığı gibi değil. ASA, reklamların bir daha kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Son yıllarda bazı mobil oyunlar, reklamlarında bulmaca çözümlerini gösterdikleri düzenekler kullandı ama oyun indirildiğinde mekanizmanın reklamlarda gösterilenden çok farklı olduğu görüldü. Bu da bilgisayar oyuncularının sık sık reklamlardan şikayetçi olmasına neden oldu.

Danışmanlık şirketi Omdia'da oyun analisti Matthew Bailey, bazı oyun geliştirici şirketlerin 'uygulama içi satın almaya daha meyilli ya da reklamları sonuna kadar izleyen müşterileri hedef aldıklarını' söyledi. Bailey reklamların hedef kitlesini şöyle anlattı:

"Her ne kadar bu reklamlar asıl oyunun içeriğini tam yansıtmasa da, yayıncı şirketlerin daha rekabetçi, sorun çözücü unsurlar içeren özelliklere sahip reklamlarla belli bir tip oyuncuları hedef almaları şaşırtıcı değil.

"Ama artık mobil oyun reklamlarının ilgisiz, yanıltıcı ve kötü uygulanması bazı oyuncuları giderek daha çok rahatsız etmeye başladı."

Playrix ise reklamlardan gösterilen oyun tarzının indirilen oyunlarında bulunduğunu ifade etti. Şirket, Nisan ayında Homescapes oyununda bu tip 10 'mini-oyun' bulunduğunu ama reklamlarda gösterilen bu 'mini-oyunların' her 20 seviyeden sonra ortaya çıktığını söyledi.

Playrix, ASA'ya açıklamasında 'çoğu kullanıcının oyunların başında uygulamadan çıktıklarını' ve sonraki seviyelere ulaşmadıkları için çoğunun bu bölümleri görmediğini ifade etti.