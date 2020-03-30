Hometeam ile evde hareket devam ediyor

Adidas, Adidas Runners koşu grupları, ünlü Adidas sporcuları ve sanatçılarıyla start verdiği #HOMETEAM hareketiyle, aktif kalmaya karşı farkındalık yaratmaya çalışırken, sosyal ve dijital kanallarda bu akımı destekleyecek ücretsiz sanal deneyimler sunuyor.

Adidas, içeriğinde evde yapılacak egzersiz planlamaları ve beslenme rehberleri sunan, dünya çapında 15 farklı dilde indirilebilen Adidas Training ve Adidas Running uygulamalarına üç ay boyunca ücretsiz premium erişim sağlıyor.

#HOMETEAM hareketi aynı zamanda 192 ülkeden yaklaşık yarım milyon katılımcının kolektif bir şekilde aktif kalma hedefine yardımcı olmak için, dünyanın her yerinden herkesin katılabileceği “Fit From Home” meydan okumasını da başlatıyor.

Bu hareketle birlikte Adidas Runners topluluğu da sanallaştı. AR artık canlı platformlar yoluyla haftalık etkinlik programlarını, tüm dünyadaki kaptan ve koçlarla yapılan meditasyon, yoga, HIIT (Yüksek Yoğunluklu İnterval Antrenman), beslenme ve soru-cevapların da dahil olduğu oturumlarla canlı platformlar üzerinden sunuyor.