Bilim & Teknoloji Honda, 3. seviye otonom arabaları seri üretecek ilk kişi olacağını söyledi

Honda, 3. seviye otonom arabaları seri üretecek ilk kişi olacağını söyledi

Bilim & Teknoloji

Honda, 3. seviye otonom arabaları seri üretecek ilk kişi olacağını söyledi

Honda, sürücülerin araçlarının sıkışık otoban trafiğinde dolaşmasına izin verecek sensörle dolu 3. seviye otonom arabaları seri olarak üreten dünyanın ilk otomobil üreticisi olacağını söyledi.

12 Kasım 2020, Perşembe 11:29 Son Güncelleme:
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Honda, üçüncü seviye otonom sürüş özelliklerine sahip otomobilleri geniş ölçekli şekilde üretecek ilk şirket olacağını açıkladı. Sürücülerin yine direksiyon başında ve tetikte olması gerekecek. Ancak yavaş otomobillerin sollanması gibi konularda otomobil tek başına hareket edebilecek.

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Kendi kendine giden arabalar üretme yarışı, otomobil üreticileri için önemli bir teknoloji savaş alanı. Google’ın ana şirketi Alphabet gibi teknoloji şirketleri de otomobil satışlarını artırması beklenen alana milyarlarca dolar yatırım yaptı.

Japonya hükümeti, Honda'nın sürücülerin gözlerini yoldan ayırmasına yasal olarak izin veren otonom "Trafik Sıkışıklığı Pilotu" sürüş teknolojisine bir güvenlik sertifikası verdi.

Japonya Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, "Kendi kendine giden arabaların trafik kazalarını azaltmada, yaşlılar için ulaşım sağlamada ve lojistiği iyileştirmede büyük bir rol oynaması bekleniyor" dedi.

Manuel araçlardan hız sabitleyici gibi basit işlevlere sahip araçlara, hatta direksiyon simidine veya fren ve hızlanma pedallarına ihtiyaç duymayan tamamen kendi kendini gideren araçlara kadar altı farklı araç özerkliği seviyesi var.

Halihazırda halka açık yollarda bulunan Seviye 2 arabalar, kendi hızlarını ve direksiyonlarını kontrol edebiliyor. Ancak her zaman kontrolü ele alabilecek bir uyarı sürücüsüne sahip olmalılar.


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