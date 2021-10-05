Honda fabrikasının kapanmasıyla bundan sonraki süreçte, artık Honda araçlar, yurt dışından ihraç edilecek. Düzenlenen veda partisiyle çalışanlarına hoşça kal diyen şirket yönetimi bundan sonraki faaliyetlerine İstanbul Maltepe’deki yeni merkez binasında devam edecek. Ekonomi dünyasında yankı uyandıran haberin ardından pek çok kişi ise “Honda fabrikası neden kapandı?” “Honda çalışanlarına ne kadar tazminat verildi?” araştırması yapmaya başladı…

HONDA FABRİKASI NEDEN KAPANDI?

Gebze’deki fabrikasında, 24 yıldır üretim yapan otomotiv sektörünün dev isimlerinden Honda, aldığı kararla, üretim sürecini sonlandırdı ve fabrikasını kapattı. Honda’nın Türkiye’deki üretim serüveni sona ererken, bundan sonraki süreçte Honda araçlar yurt dışından ihraç edilecek.

Bundan önceki dönemlerde, General Motors (GM) bünyesindeki Chevrolet markası da Türkiye ve Avrupa’dan çıkma kararı almış, ayrıca kapanan Opel Torbalı fabrikasının ardından binlerce çalışan işsiz kalmıştı.

1997 yılından bu yana Türkiye’deki üretimine devam eden Honda, 28 Eylül 2021 tarihinde son ürettiği araç olan Civic Sedan’ı banttan indirdi. Bir dönemin kapanışı olan bu son üretimden sonra, Honda tarafından çalışanlara bir veda partisi düzenlendi. Çalışanlarla vedalaşan şirket yönetimi, faaliyetlerine İstanbul Maltepe’deki yeni merkez binasında devam ediyor.

HONDA ÇALIŞANLARINA NE KADAR TAZMİNAT VERİLDİ?

Gebze’deki fabrikanın kapanmasının ardından işsiz kalan çalışanlara, kıdem tazminatları Honda Türkiye tarafından 30 Eylül 2021 tarihinde ödendi. Son dönemlerin en bonkör davranışını sergileyen şirket tarafından bin 200 çalışana ayrıca, 8 maaş tutarındaki ihbar tazminatlarının da ödemesi yapıldı.

Tüm hak edilen tazminatlardan ayrı olarak, fabrikanın her kademesinde görev alan tüm çalışanlara birer cumhuriyet altını hediye edildi. Bazı çalışanlar da ayrıca birer maaş performans ikramiyesi daha aldı.

Honda; “Çılgın kapanış” sloganıyla üretim bölümlerinde çalışan işçilere kapanış tazminatı vereceğini duyurmuştu. Buna göre, 10 yılını doldurmamış çalışanlara 40, 10 yıldan fazla çalışanlara da 48 maaş tazminat verildi.

Honda Türkiye’de çalışan bir işçinin ortalama 6 bin TL aldığı göz önüne alındığında ise her bir çalışana verilen kapanış tazminatının yaklaşık 300 bin TL’yi bulduğu tahmin ediliyor. Ancak bu paradan %30 civarında vergi kesintisi yapıldığı da biliniyor.

Honda Türkiye şirketinin tüm çalışanlarına yaptığı ödemelerin 700 milyon TL’yi bulduğu tahmin ediliyor.