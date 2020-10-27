Honeywell ve Vertiv veri merkezlerinin sürdürülebilirliğini artıracak

Veri merkezleri, insanların iş, eğlence ve iletişim için ihtiyaç duydukları çevrimiçi uygulamaların etkinleştirilmesine yardımcı olur, fakat tüm dünyadaki bilgiyi taşımak önemli bir enerji sarfiyatı da gerektiriyor. Bugün iki sektör lideri daha sürdürülebilir ve verimli veri merkezi operasyonları oluşturmak için bir iş birliği duyurdu.

Bağlantılı binalarda global lider olan Honeywell, ile kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel tedarikçisi Vertiv, veri merkezi sürdürülebilirliğini, dayanıklılığını ve operasyonel performansını optimize edecek entegre çözümler oluşturmak için birlikte çalışacak. Bu çözümlerin 2020’de kullanıma sunulması bekleniyor.

Gerçekleştirilen iş birliği Honeywell’in bina yönetim sistemleri (BMS), operasyonel yazılım, güvenlik ve güvenlik ürünlerinin yanı sıra Vertiv’in kesintisiz güç kaynağı (UPS), güç dağıtımı, termal yönetim, altyapı izleme ve modüler çözümlerini kapsıyor. Bu çözümlerin olduğu hiper ölçekli operatörler, büyük kurumlar, sunucu barındırma merkezleri ve daha küçük ölçekli veri merkezlerindeki veriler bir veri merkezine entegre edilecek. Böylelikle şirketler, veri merkezinin performansını ve sürdürülebilirliğini geliştirirken aynı zamanda bina operasyonları verilerini kullanarak operasyonların optimizasyonunu sağlayacak, enerji kullanımlarını ve maliyetlerini düşürecek.

Şirketlerin ilk odak noktası güneş panelleri, yakıt hücreleri ve piller gibi alternatif enerji kaynaklarının daha verimli entegrasyonunu sağlamak için mikro şebeke çözümleri olacak. Böylelikle operatörlerin işlevselliğini ve sahiplik maliyetlerini iyileştirmek için ölçeklenebilir bir yaklaşım da ortaya konulmuş olacak.

İş birliğinden gelen ilk teklif, tek bir entegre platformda bir enerji kaynağı yönetimi ve denetleyici kontrol sistemi içeren akıllı bir güç yönetimi çözümü olacak. Enerji depolama, analitik, tahmin ve ekonomik optimizasyonu birleştiren çözüm, veri merkezlerine, veri merkezi yükünü çalıştırmak ve çalışma süresi gereksinimlerini korurken enerji maliyetlerini düşürmek için akıllı ve bağımsız enerji kaynakları ve şebeke hizmetleri seçimi sağlayacak. Çözüm, veri merkezlerinin kullanıma yönelik gereksinimlerini karşılamasını sağlarken, enerji maliyetlerini optimize edecek, kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmesine ve karbon ayak izini azaltmasına yardımcı olacak. Ayrıca, operatörlerin sürdürülebilirlik hedeflerini daha iyi yönetmelerine, hava durumu ve şebeke güvenilirliği gibi dış risk faktörlerini hesaba katmalarına da olanak tanıyacak.

Bir veri merkezindeki termal yönetim, bina sistemleri ve fiziksel güvenlik için kullanılan büyük miktardaki enerji, kesinti riskini artırabilir. Honeywell ve Vertiv’in yeni, ölçeklenebilir ve uygulaması kolay akıllı güç yönetimi çözümü, uzaktan izleme ve bakım sağlamak, maliyetleri düşürmek, fazlalıklardan kurtulmak ve güç kullanım verimliliğini (PUE) iyileştirmek için tasarlandı.