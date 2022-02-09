Hong Kong’da 24 saatte bin 161 yeni vaka

Hong Kong’da bugün, son 24 saat içerisinde bin 161 kişide Covid-19 vakası tespit edilmesinin ardından salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka rekoru kırıldığı bildirildi. Sıfır Covid-19 politikası uygulayan ülkede yetkililer, bugün Covid-19 vakalarında son iki hafta içinde 2 kat bir artış yaşandığını belirterek geçtiğimiz Aralık ayında 2 olan vaka sayısının 4 bine yükseldiğini açıkladı. Hong Kong Lideri Carrie Lam, toplantılar en fazla 2 kişi ile sınırlandırılırken, okul, spor salonu gibi halka açık alanların da kapatılacağını açıkladı. Lam, kentte yaşayan yaşlıların yüzde 50’sinden fazlasının aşı yaptırmadığına dikkat çekerek virüsle mücadelede zorlandıklarını dile getirdi.

Hong Kong’da 7.5 milyonluk nüfusun yüzde 80’i en az bir Covid-19 aşısı yaptırmış durumda.

İHA