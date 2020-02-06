Hong Kong’da bir gemi koronavirüs nedeniyle karantinada

İlk kez 12 Aralık’ta Çin’in Vuhan kentinde tespit edilen ölümcül koronavirüsten (2019-nCoV) ölenlerin sayısı 1 günde 67 artarak dün 494’e çıktı. 28 ülkeye sıçrayan virüs 24.607 kişiye bulaşırken, bunların 996’sı iyileşti. Çin’de, 70 milyona yakın kişiyi kapsayan 18 şehirdeki karantina uygulaması denizlerde de yayılıyor. Japonya’nın önceki gün karantinaya aldığı ‘Diamond Princess’ adlı cruise gemisindeki 10 yolcuda ölümcül koranavirüs tespit edildi.

3 bin 711 kişi mahsur kaldı

Japon sağlık yetkilileri 10 vakanın test yapılan ilk 300 kişi içinden çıktığını, test sonuçları geldikçe sayının artabileceğini vurguladı. Virüs taşıdığı kesinleşenler hastaneye nakledildi. 2666’sı yolcu, 1045’i mürettebat olmak üzere toplam 3711 kişi, virüsün kuluçka süresi olan 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Kamarada tecrit

Gemide mahsur kalan yolcuların kamaralarından çıkmaları yasaklandı. Yolcuların yemek, su ve ilaç gibi ihtiyaçları biyolojik koruma kıyafetleri giyen gemi personeli tarafından kamaralarına götürülüyor. Yolcular taleplerini telefon veya kapı önlerine bıraktıkları notlarla bildiriyor. Gemi; Hong Kong ve Vietnam’a uğradıktan sonra Yokohama’ya gelmişti. Hong Kong’da inen 80 yaşındaki bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesi üzerine Japonya geminin kıyıya yanaşmasına izin vermemişti.

Hong Kong'a sığındı

Japonya’nın ardından Hong Kong da bir cruise gemisini karantinaya aldı. 1800 yolcusu olan World Dream adlı gemiden Çin’in Ghangzhou limanında inen 3 kişide virüs tespit edilmesi üzerine, bir sonraki durak olan Tayvan gemiyi kabul etmedi. Gemi, Hong Kong limanına sığındı. Yolculardan koronavirüs belirtileri gösterenler hastanelere nakledildi. Hong Konglu çok sayıda sağlık görevlisi gemiye çıkarak incelemelerde bulundu.

Sağlık görevlileri Diamond Princess‘ta kamaraları gezip testler için kan örnekleri aldı.

Virüs tespit edilenler Diamond Princess’tan botlara nakledilirken çarşafa sarınmış olarak görüntülendi.

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