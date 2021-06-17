En başta şunu belirtelim, kısa süre önce Huawei’den ayrılan Honor’un yeni modelleri Android lisansı ile satacak. Yani telefonlarda Google Mobile Services (GMS) olacak ve tüm Google servisleri ve uygulamalar sorunsuz olarak çalışacak. Bu doğrultuda da şirket, Honor 50, 50 SE ve 50 Pro modellerini duyurdu.

Serisin en üstünde yer alan Honor 50 Pro, gücünü Snapdragon 778G işlemciden alıyor, 6,72-inç FHD+ kavisli 120 Hz OLED ekrana sahip ve tam 100W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pille geliyor. Bu sistem ile pil 25 dakikada tamamen doldurulabiliyor. Bu modelin önünde 32MP+ 12MP selfie kameraları yer alıyor. Arkada ise 108MP ana + 8MP ultra geniş açı + 2MP makro + 2 MP derinlik kameraları bir araya geliyor.

Honor 50 modeli gücünü Snapdragon 778G işlemciden alıyor, 6,57-inç FHD+ kavisli 90 Hz OLED ekrana sahip ve 66W hızlı şarj destekli 4.300 mAh pil taşıyor. Bu modelin önünde tek bir 32 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Arkada ise 108MP ana + 8MP ultra geniş açı + 2MP makro + 2MP derinlik kameraları kullanılıyor.

Ailenin en ufak modeli Honor 50 SE ise gücünü MediaTek Dimensity 900 5G işlemciden alıyor, 6,78-inç FHD+ kavisli 60 Hz LCD ekrana sahip ve 66W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil ile karşımızda. Bu modelin önünde tek bir 16MP selfie kamerası yer alıyor. Arkada ise 108﻿﻿﻿MP ana + 8MP ultra geniş açı + 2MP makro kameraları tercih edilmiş. 50 SE’nin parmak izi sensörünü yana koyan Honor, 50 ve 50 Pro’da ise ekran altı parmak izi okuyucu tercih etmiş durumda. Telefonların kutularından Android 11 üstü Magic UI 4.2 ile çıktığını da belirtelim.

Honor, telefonların Türkiye’de de satılacağını duyurdu. Honor 50’nin yurt dışı başlangıç fiyatı 422; 50 Pro’nun 578; 50 SE’nin ise 375 dolardan başlıyor