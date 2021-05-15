Honor Band 6 Türkiye’de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Tasarımdan başlayacak olursak Band 6, Huawei Band 6’nın tasarım yaklaşımını benimsiyor. Telefonunuzda kurmak için de aynı yazılımı (Huawei Health) size yardımcı oluyor. Burada 11 mm kalınlığında ve 18 g ağırlığında olan siyah bir kasa alıyorsunuz. Aynı zamanda siyah, gri veya pembe kayış renk seçeneklerine sahipsiniz.

Bilekliği giymek oldukça rahat ve bileğinize sıkıca sarılıyor. Kasanın sağ tarafında tek bir fiziksel düğme var ve ortada ise şovun yıldızı yani yeni ekran yer alıyor.

Band 6, ekstra koruma ekleyen temperli cam ile daha büyük 1,47 inç, 194 x 368 çözünürlüklü AMOLED dokunmatik ekran sunuyor. Bu, 0,95 inçlik ince ekrandan büyük bir sıçrama, ancak Watch ES'de bulunan 1,64 inç ekran kadar büyük veya etkileyici değil.

Güneş ışığı altında AMOLED ekran rahatlıkla görülebiliyor. Aslında bu denli iyi bir ekranı, bu fiyata akıllı bilekliklerde bulmak zor. Huawei'nin bilekliğinde de benzer bir kasa olsa da daha fazla kayış rengi seçeneği sunuyor. Bileklik, 5ATM suya dayanıklılık derecesine sahip olduğundan, 50 metre derinliğe kadar suya batırılmaya uygun. Bununla havuza atlayabilir veya duş alabilirsiniz.

Honor Band 6, selefi gibi, öncelikle adım ve uykuyu olarak izlemek için üretildi. Bileklikte ivmeölçer ve jiroskop, adım sayınız, kat edilen mesafe ve aktif saatlerinizi takip etmenize yardımcı oluyor. Uyku için, uyku süresini, aşamalarını, uyku puanlarını yakalayan ve uyku kalitesi bilgileri sunan Huawei'nin TruSleep uyku izleme yazılımı var.

Doğruluk açısından, günlük adımlarınızı genellikle doğru sayabiliyor. Gün boyunca hareket etmenizi sağlamak için hareketsizlik uyarıları da var. Bu yönlendirmeler size hareket etmenizi söylüyor.

Huawei Health uygulamasının içinden ise daha fazla veriyi ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Uygulamada, uyku kaliteniz hakkında bazı bilgiler sunan uyku puanının yanı sıra uyku aşamalarının bir dökümü de var.

Fitness izleme özelliklerine ek olarak, Honor rehberli nefes egzersizleri de sunuyor. Bunlar bileklikten takip edilebiliyor ve 3 dakikadan fazla sürmeyen nefes egzersizlerinin hızını ayarlayabilirsiniz.

Honor Band 6, adım ve uykunun ötesine geçerek size bazı spor izleme becerileri de sunuyor. Toplamda 10 egzersiz modu var. Aktiviteleri izlemek için hareket sensörü var. Dış mekan rotalarını haritalamak için telefonunuzdaki GPS'den yararlanabilirsiniz. Buradaki spor takibi daha büyük ekran ile Band 5'ten çok daha iyi. Doğruluk açısından da sunulan veriler rakipleriyle yaptığım kıyaslamalara göre tutarlı. İstatistiklerinizi daha derinlemesine incelemek isterseniz, Huawei Health uygulamasına gitmeniz gerekiyor.

Huawei'nin TruSeen 4.0 kalp atış hızı sensörüyle buradaki kalp atış hızı izleme de başarılı. Özel bir kalp atış hızı monitörüne kıyasla burada 1-2 bpm fark var. Kalp atış hızı izlemenin yanı sıra, kandaki oksijen seviyelerini ölçmek için burada SpO2 monitörü de var. Kalp atış hızı izleme gibi, tıbbi kullanım için tasarlanmadı. Bunun bir referans noktası olduğunu unutmayın.

Bilekliği hem Android cihazlarla hem de iPhone ile kullanabilirsiniz. Bu sayede yerel ve üçüncü taraf uygulamalardan gelen bildirimleri görüntüleyebilirsiniz ama onlara cevap veremezsiniz. Müzik kontrolleri (yalnızca Android kullanıcıları için), hava durumu tahminleri ve uzaktan kamera deklanşör özelliği de var.

Honor, 180mAh kapasiteli pille geliyor. Bu, tipik kullanımda 14 güne, ağır kullanımda ise 10 güne kadar ayakta kalabiliyor. Tipik kullanım, sürekli kalp atış hızı izleme özelliğini etkin ve haftada sadece 30 dakikalık antrenmanı takip etmeyi içeriyor. Şarj anlamında ise 10 dakikalık enerji yüklenmesi size 3 günlük pil ömrü sağlıyor.

Kısaca Honor Band 6 sevilesi bir spor takipçisi. Paranızın karşılığında genel olarak sağlam bir fitness izleme deneyimi elde ediyorsunuz. Daha büyük ekran da kullanımı daha keyifli hale getiriyor. Xiaomi, Samsung hatta Fitbit'e göre Honor Band 6 uygun bir alternatif.