Honor Choice Moecen detaylı inceleme

Öncelik siz de biliyorsunuz ki piyasada bir sürü gerçek kablosuz kulaklık (True Wireless / TWS) modeli bulunuyor. Mesele şu ki, iyi olanlar oldukça pahalı. Tabi buna ek olarak oldukça uygun fiyatlı modeller de var. Bunlar arasından beni şaşırtmayı başaran bir model de Honor Choice ailesinden. Şimdiye kadar pek çok TWS kulaklık kullandım ve düşük fiyat etiketleri genellikle büyük şikayetleri ortaya çıkarıyor. Burada ise durum böyle değil.

Tasarım konusunda başlayacak olursa Honor Choice kulaklıklarının tasarımı gerçekten iyi. Bu fiyat aralığındaki çoğu kulaklık ya içi boş hissettiriyor ya da son derece hantal kılıflarla geliyor. Honor Choice kulaklıklarında bu sorunların ikisi de yok. Kulakiçi kulaklıklar ve kasa plastikten yapılmış. Yine de bu plastik gerçekten iyi hissettiriyor. Yapı kalitesi her iki tarafta da iyi. Kasa kapağı da açıp kapatırken ses çıkartmıyor ya da her an kırılacakmış gibi bir algı yaratmıyor.

Dahası, kasa da oldukça küçük. Kasa ne kadar küçükse, kulaklıkları taşımak da o kadar kolay oluyor. İşleri daha iyi hale getirmek için, gövde de çok uzun değil. Şu da var ki kulaklıklar inkar edilemez bir şekilde Apple AirPods Pro'ya benziyor. Bu aslında hiç de kötü bir şey değil. Bu kulaklıklar, AirPods 1 ve 2'ye göre çok daha gelişmiş bir tasarım sunuyor.

Kulaklıklar kulakta gerçekten güzel görünüyor ve üç farklı silikon uçla birlikte geliyorlar. Bunlar boyut bakımından farklı, bu yüzden kulağınıza uyanı takmaya özen gösterin. Bu silikon uçlar, ses yalıtımına da yardımcı oluyor ve plastikten daha rahat. Kulaklıkların kasa içinde şarj olması için fiziksel bir bağlantıya ihtiyacı var ve inceleme dönemim boyunca bununla ilgili herhangi bir sorun yaşamadım. Mıknatıslar yeterince güçlü ve kullanımı zevkli.

Kasanın hem içinde hem de dışında LED gösterge yer alıyor. Dışarıdakiler, kasanın pil durumunu size bildirirken, içeride olanlar size kulaklıkların pil durumu hakkında bilgi veriyor. Kasa evet parlak ama bu beni rahatsız etmedi.

Honor Choice kulaklıklar dokunmatik kontrollerle birlikte geliyor. Aslında, iki kulaklığın üzerinde bu tür kontroller var. Honor burada dört farklı dokunmatik kontrol seçeneği sunuyor. Örneğin, her bir kulaklığa iki kez dokunursanız, ses çalmayı başlatabilir veya duraklatabilirsiniz. İkisine dokunup basılı tutarsanız (2 saniye), gelen bir aramayı reddedebilirsiniz.

Kullanım açısından… Bu dokunmatik kontroller iyi çalışıyor, ama harika değil. Bu, örneğin bu kulaklıkların farklı bir noktada bulunan bir dokunma sensörüne sahip olması nedeniyle Huawei FreeBuds 3'e göre bir gelişme. Basmak daha kolay ve bu nedenle daha iyi tepki veriyor. Yine de sensörün kendisinin farklı olup olmadığını bilmiyorum. Honor hiçbir şeye tek bir dokunuş atamayarak da akıllıca bir şey yapmış. Bu şekilde, parmağınızla bir kulaklığa değdiğinizde yanlışlıkla bir şeyi tetiklemeyeceksiniz.

SES PERFORMANSI NASIL?

Ses kalitesi, temelde her kulaklığın en önemli parçası. Öyleyse, burada sunulan iyi mi? Evet, öyle. Bu zamanda kadar kullandığımın en iyisi değil, ama fiyatı göz önünde alındığında sunulan ses iyi. Hatta bu fiyat aralığında bu tip bir kulaklıktan duyduğum en iyi ses çıkışı vardı. Benzer bir fiyat etiketi ile gelen hiçbir rakibi bu performansı göstermeyi başaramadı.

Honor Choice kulaklıklar dengeli bir ses çıkışı sağlıyor. Orta ve yüksekler gerçekten iyi dengelenirken, düşükler de iyi kalıyor. Bas çok ağır değil ama orada olduğunu belli ediyor ve dikkat çekici. Sesi çok açarsanız bas’lar sizi biraz rahatsız edebilir Asıl nokta, orta ve yüksekleri yenemediği ki bu da olumlu bir durum.

Dediğim gibi isterseniz ses oldukça yüksek olabilir, tabii bu sizin elinizde. Ses yükseldiğinde keskinliğini kaybetmiyor ve bu, bütçe dostu kulaklıkların genellikle sunduğu bir şey değil. Bu kulaklıklar AAC desteğiyle birlikte geliyor, böylece yüksek bit hızlı müziğin keyfini normal SBC codec kulaklıklara göre daha fazla çıkarabilirsiniz.

Bu kulaklıklar ANC (Aktif Gürültü Önleme) sunmuyor. Ancak bu, bu fiyat noktasında alacağınız bir şey değil. İyi olan şey, kulaklıkların silikon uçları sunması. Bu da ses yalıtımına bir dereceye kadar yardımcı oluyor.

Bağlantıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadığımı da belirteyim. Kulaklıkları başlangıçta eşleştirdikten sonra neredeyse iki hafta kullandım. Bir kere bile bağlantı kesilmedi. Kulaklıklarda Bluetooth 5.0 bulunuyor ki gecikme de burada bir sorun değil. Kulaklıkları kullanmak da oldukça rahat, 2-3 saat taktığımda bile herhangi bir sorun yaşamadım.

Peki arama kalitesi nasıl? Arama kalitesi Honor Magic modelinde sanki daha iyiydi. Şu da var ki bu kulaklıklar ondan daha pahalı. Honor Choice’a dönecek olursak buradaki arama da iyi. Bunları kullanarak birkaç saat konuştum ve çok gürültülü alanlarda kullanmak için en iyisi olmasalar da herhangi bir şikayetim olmadı. Çalışma odamda konuşma yaparken sıkıntı yoktu ama sokakta arkadaşımla konuşurken sesim karşı tarafa bazen kısık gidiyordu. Yine dışardayken ben arkadaşımın sesini net bir şekilde duyabiliyordum.

Her kulaklıkta Dijital Sinyal İşleme teknolojisi ile çalışan iki mikrofon göreceksiniz. Bu, kullandığım diğer kulaklıklarda olduğu gibi harika olmasa da, iyi olduğu için kesinlikle gürültü gidermeye yardımcı oluyor. Sonuç olarak, bu fiyat etiketinde çağrı kalitesi takdire şayan ve endişelenmeniz gereken bir şey değil.

PİL ÖMRÜ İYİ Mİ?

Honor, bu kulaklıkları şarj kutusuna koymadan önce 6 saat müzik çalma / akış ve 4 saatlik arama süresi için kullanabileceğinizi belirtiyor. Bunlar iyi rakamlar mı? ne kadar doğru? Benim tecrübeme göre, sayılır diyebiliriz. 5 saatlik müzik / podcast çalmaya yaklaştım. Gerçek şu ki, bu süre zarfında genellikle birkaç kısa görüşme de yaptım, bu yüzden süre az çıkmış olabilir. Kulakiçi kulaklıklar bunlar olmadan muhtemelen daha iyisini yapabilirdi.

Şarj durumu açısından şirkete göre kulaklık gün içinde 3 defa şarj edebilecek kapasiteye sahip bataryasıyla birlikte kullanıcılara 18 saatlik kullanım sunuyor. Toplamda ise 24 saatlik ses oynatma süresi var. Deneyimlerime göre bu bilgi doğru. Kasanın şarj edilmesine kadar onları üç kez tam olarak şarj edebildim. Sonuç olarak, buradaki pil ömründen oldukça memnunum. Daha iyi sese sahip TWS kulaklıkları kullandım, ancak çoğu daha kötü pil ömrüne sahiplerdi. Bunlar iyi rakamlar ve pek çok kişinin şikayet edeceğini düşünmüyorum. Kablosuz şarjın dahil olmadığını, ancak bu fiyat etiketinde şikayet edilecek bir şey olmadığını unutmayın.

Sonuca bağlıyorum

Şimdiye kadar muhtemelen bu kulaklıklarla iyi bir deneyim yaşadığımı fark etmişsinizdir. Doğrusu, bir dizi daha pahalı kulaklıktan daha iyisini yapmayı başardılar. Örneğin bunları Honor Magic Earbuds yerine tercih edebilirdim. Tam olarak aynı arama kalitesine sahip olmayabilirler ama daha dengeli bas çıkışı ve daha küçük şarj durumuyla mutlu olabilirim. Kulaklıkların kendisi de kulakta iyi görünüyor. Bu kulaklıkların fiyatına değip değmediğini merak ediyorsanız, kesinlikle evet derim.