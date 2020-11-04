Honor Band 6 1,47 inç boyutunda AMOLED bir ekranla kullanıcı beğenisine sunuluyor. Bu ekran kullanıcılara 194 x 368 piksel çözünürlük sunuyor. Honor’un yeni akıllı bilekliğinde akıllı telefonlarda gördüğümüz hareket navigasyonu kullanıldığı için kapasitif bir klavyeyi bünyesinde bulundurmuyor. Ancak cihazın sağ bölümünde yer alan kırmızı düğmeyle ekranı açmak mümkün oluyor.

Bileklik, 180 mAh batarya kapasitesine sahip. 5 ATM’ye kadar suya dayanıklı olan cihaz, aynı zamanda manyetik şarj etme özelliğini bünyesinde barındırıyor. Optik kalp atış hızı sensörü, jiroskop, akselometre ve Bluetooth 5.0 ile gelen bileklik 14 güne kadar kullanım imkanı da sunuyor.

Huawei TruSeen 4.0 hassas nabız sensörünü de kullanan ürün, bu sayede kullanıcının kalbini anbean takip ederken, TruSleep teknolojisi ile de uyku takibi yapıyor, uyku analizini kullanıcıyla paylaşıyor.

Honor Band 6’nın iki farklı modeli bulunuyor. Bunlardan birinde NFC (Near Field Communication) desteğine sahip modeliyken diğer versiyonunda NFC desteği bulunmuyor. NFC destekli modeli kullanıcılara ayrıca temassız ödeme ve sesli asistan desteğini de sunuyor.

Türkiye'ye ne zaman geleceği belli olmayan Honor Band 6'nın iki modeli bulunuyor. Standart modeli 37 dolardan, NFC desteğine sahip modeli ise 43 dolardan alıcısına ulaşacak.