Bütçe dostu kulakiçi kulaklıklar, düşük ses kalitesi, kötü uyum, gürültü engelleme eksikliği veya düşük pil ömrü gibi konularda genellikle taviz verebilirler. Ancak Honor Earbuds 2 Lite böyle bir kulaklık değil. az önce saydıklarımızdan herhangi birini burada bulmak zor. Bu da onları uygun fiyata sağlam bir kulaklık yapıyor. Honor Earbuds 2 Lite, oldukça sade bir tasarıma sahip. Kulakiçi kulaklıklar, Apple AirPods'lardaki gibi çıkıntılı gövdelere ve rahat bir oturuş elde etmenizi sağlayan silikon kulak ucuyla geliyor. Ayrıca çok hafifler, bu yüzden uzun dinleme seanslarında onları rahatlıkla takabilirsiniz. Tomurcuklar ayrıca IPX4 suya dayanıklılık derecesine sahip. bu da onları koşu sırasında takabileceğiniz kablosuz kulaklıklardan biri yapıyor. Bu kompakt tasarım, şarj kutusuna da yansımış. Kılıf, kablosuz kulaklıklar için sıra dışı olmayan bir tasarımda ve cebinize kolayca sığabiliyor. Ayrıca, USB-C aracılığıyla kulaklığı hızlı şekilde şarj edebilirsiniz.

Honor Earbuds 2 Lite, her türden dinleyiciye uygun, oldukça net ve zengin ses sunuyor. Bozuk veya zayıf ses çıkarmadan işi kolayca halledebilen bir çift kulaklık arıyorsanız, Earbuds 2 Lite yine sağlam bir seçim olabilir. Ancak buradaki baslar çok yüksek değil. Ancak şu da var ki Earbuds 2 Lite'ın odak noktası bu değil. Buradaki ses sahnesi daha tarafsız. Bununla birlikte, genel dinleme deneyimi yüksek kalitede olduğundan, güçlü bas nedeniyle çamurlu ses çıkarmaktan da kaçınıyor. Dinleme deneyimi o kadar net ki, Earbuds 2 Lite, şarkılarda daha önce fark etmediğiniz küçük ayrıntıları yakalayabiliyor. Enstrümanlar ve vokaller, tür ne olursa olsun açıkça tanımlanmış. Earbuds 2 Lite ile EDM ve metalden tutun orkestra ve piyano aranjmanlarına kadar her şeyi keyifle dinleyebilirsiniz. Ayrıca arka plan gürültüsü hakkında endişelenmenize de gerek yok. Çünkü Earbuds 2 Lite, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Burada iki düzeyde var. Biri tam ANC ve diğeri daha bir hafif dokunuşla gelen ikinci bir mod. Telefonunuzdaki kulaklık ayarlarına erişerek ikisi arasında geçiş yapabilir veya kapatabilirsiniz. Earbuds 2 Lite'ın ANC'sini ofis, ev, toplantılar ve işe giderken de dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda test ettim. ANC, her durumda yüksek sesleri bastırmayı başardı. Honor Earbuds 2 Lite'ın her şeyden önce müzik için olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü çağrı kalitesi çok iyi değil. Aramalarınızda bazı kelimelerin ve cümlelerin başında ve sonunda kesilmeler olabilir.

Honor Earbuds 2 Lite'ın pil ömrü gerçekten iyi. Tek bir şarjla yaklaşık on saat ve aktif gürültü önleme özelliğini kullanıyorsanız yaklaşık yedi ila sekiz saat alabilirsiniz. Bu nedenle, tomurcuklar bir iş veya okul gününü rahatça geçirmenizi sağlıyor. Şarj kutusu, USB-C bağlantısıyla kulaklıkları hızlı şekilde şarj edebiliyor. Sadece 10 dakikalık şarj, tomurcuklarda yaklaşık dört saat pil ömrü sağlıyor. Kasa ile toplamda 32 saate kadar pil ömrü elde edebilirsiniz. Honor Earbuds 2 Lite'ı eşleştirme de sorun çıkarmadı. İster telefon ister akıllı TV olsun, Bluetooth 5.2 aracılığıyla birkaç saniyede eşleşme gerçekleşiyor. Tomurcuklar, kutuya ne zaman girip çıktıklarını algılayabiliyor. Tomurcukları kulağınızdan çıkarmak, dinlediğiniz her şeyi otomatik olarak duraklatıyor.

Honor Earbuds 2 Lite, satın alabileceğiniz en zengin özelliklere sahip kulaklıklar değil ama uygun fiyata sağlam bir seçim olabilir. Sağlam derecede aktif gürültü engelleme ve net bir sese sahip olan kulaklıklar, her müzik türü için uygun duruyor.