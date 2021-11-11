Honor her 28,5 saniyede bir akıllı telefon üretebilecek

Honor, yaptıkları resmi açıklama ile şirketin kendi kendini finanse eden ilk fabrikası Akıllı Üretim Endüstri Parkı‘nı Çin’de hayata geçirdiklerini duyurdu.

Otomasyon seviyesi %75 olan yeni tesiste akıllı telefon üretimine ek olarak kalite kontrol ve ürün sertifikasyon süreçleri de yürütülecek. Ayrıca Honor'un yapay zeka çalışmaları için bir geliştirme merkezi görevi görecek.

Yeni üretim tesisinin akıllı telefon montajı için 75 mikron hassasiyetle (insan saçı kalınlığında) çalışabilen robotlarla donatıldığı belirtildi. Şirket, üretimde 600'ün üzerinde kalite standardı kullanıyor.