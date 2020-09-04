Huawei’nin alt markası Honor, yeni akıllı saatleri Honor Watch GS Pro’yu ve Honor Watch ES’i duyurdu. Yuvarlak bir tasarıma sahip Honor Watch GS Pro ile şirket, dayanıklılığa odaklanıyor. Honor Watch ES ise daha günlük kullanıma yönelik bir akıllı saat olmuş.

Honor Watch GS Pro, standart bir kullanımda 25 gün pil ömrü vadediyor. GPS açıkken tek şarjla 48 saat, GPS açık güç tasarruf modunda ise tek şarjla 100 saat kullanım süresi sunuyor. Ayrıca akıllı saat, GPS Rota özelliği sayesinde telefonun çekmediği noktalarda belirli bir rotaya gidiş dönüş güzergahı kaydedebiliyor.

Honor Watch GS Pro’da 454x454 çözünürlüğe sahip 1,39 inçlik bir AMOLED ekran kullanılmış. Outdoor tarzıyla Casio G-Shock saatleri hedef alan Honor, MIL-STD-810G sertifikası sayesinde de çizilme ve darbelere dayanıklı. Bunlara ek olarak akıllı saat, barometre, otomatik egzersiz algılama, SpO2 ölçer, uyku takibi, stres ölçer, 7/24 kalp atış hızı takibi gibi özelliklere de sahip.

Honor Watch ES ise 456x280 piksel çözünürlükte 1.64 inçlik ekranla geliyor. Tek şarjla 10 günlük kullanım süresi sunan akıllı saat, kardeşi kadar sağlamlık sunamıyor.

95 farklı egzersiz moduna ek olarak Honor Watch ES, SpO2 ölçer, uyku takibi, stres ölçer ve regl döngüsü gibi özellikler de sunuyor.

Huawei, akıllı saatlerin 7 Eylül itibarıyla Avrupa’da satışa çıkacağını duyurdu. Honor Watch GS Pro’nun yurt dışı satış fiyatı 250 euro; Honor Watch ES için ise 99 euro olarak belirlendi. Ürünlerin kısa süre sonra Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.