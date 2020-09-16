Honor uluslararası pazarlarda MagicBook Pro ve normal MagicBook 14 ve 15'i tanıtmıştı. Bunlar daha çok iş odaklı dizüstü bilgisayarlar, ancak bugün şirket ilk oyun dizüstü bilgisayarı Hunter V700'ü tanıttı.

Intel Core i7 10750H ve Core i5 10300H olmak üzere iki ayrı işlemci seçeneği ile gelen Hunter V700, i7 işlemcili versiyon seçildiğinde GeForce RTX 2060, i5 işlemcili versiyon seçildiğinde ise GTX 1660 Ti ekran kartı sunuyor.

Modelden bağımsız olarak, dizüstü bilgisayar 16 GB RAM ile birlikte geliyor. Bu, kullanıcı tarafından 32 GB'a yükseltilebiliyor. Depolama seçenekleri, 512GB veya 1TB SSD şeklinde. İkincisi iki SSD'ye bölünmüş durumda. Ekran diyagonal olarak 16.1 inç ve 1920x1080 çözünürlüğünde ve 144Hz yenileme hızına sahip.

Rüzgar Vadisi olarak isimlendirilen özel bir tasarıma sahip olan cihazın hem yan ve arkasında hem de kapağında LED aydınlatma bulunuyor.

Honor Hunter V700’ün Core i5 işlemci ve 512 GB depolama alanına sahip modeli 1.109 dolar; Core i7 işlemci ve 512 GB depolama alanına sahip modeli 1.257 dolar; Core i7 işlemci ve 1 TB depolama alanına sahip modeliyse 1.479 dolar.