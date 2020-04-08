Honor, Kirin 985’in AI Benchmark sonuçlarını paylaştı

Bir Honor yöneticisi tarafından Weibo’da yapılan paylaşımda, Kirin 985’in yonga seti yapay zeka kıyaslama sıralamasında 3. sırada yer aldığı liste gösterildi.

Paylaşılan sıralamada ilk üçte Kirin 990, MediaTek Dimensity 100 ve Kirin 985 yer alıyor.

Snapdragon 865 yonga seti, 8. sırada yer alırken Snapdragon 855 Plus, 9. sırada ve Unisoc Tiger 710, 10. sırada. Listenin 11. sırasında Samsung’un Galaxy S20 ailesinde yer alan Exynos 990 yonga seti bulunuyor.

2,58 GHz hızında tek bir Cortex A76 çekirdeğe sahip olan Kirin 985, ayrıca her biri 2,4 GHz hızında 3 adet Cortex A76 ve her biri 1,84 GHz hızında 4 adet Cortex A55 çekirdeğe sahip.

İddiaya göre bu işlemci Honor 30 modelinin kalbinde yer alacak.