Honor, yeni akıllı saati MagicWatch 2’yi Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Henüz resmi satış fiyatı açıklanmayan ancak Huawei Watch GT 2‘den biraz daha ucuz olacağı tahmin edilen saat, şık tasarımıyla dikkat çeken modeller arasında yer alıyor.

Akıllı saat 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı gövde boyutuna sahip. 42 mm versiyonda 1,2 inç 390×390 piksel AMOLED ekran, 46 mm versiyonda ise 1,4 inç 454×454 piksel bir AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü giyilebilir cihazlara özel Huawei imzalı Kirin A1 işlemciden alan saatin, 4 GB‘lık dahili depolaması bulunuyor. Modelin en çok dikkat çeken yanı ise Watch GT 2 gibi pil ömrü oluyor. Çünkü aktarıldığı kadarıyla Honor Magic Watch 2 tam 14 günlük bir pil ömrüyle geliyor.

Bunlara ek olarak HUAWEI TruSleep 2.0 teknolojisini barındıran cihaz, kullanıcının uyku kalitesini takip ederek, uyku kalitesini artırmak için çeşitli önerilerde bulunabiliyor.