Honor, Magic3 ve Magic3 Pro modellerini duyurdu

Honor Magic 3 modelinde 6.76 inçlik kavisli OLED ekran yer alıyor. Oval çentikli tasarım ile agresif bir ekran-kasa oranı elde ediliyor. Panel 10-bit renk desteği sunarken 8 adet 3D LUT renk geçişi profili ile görsel kalitesi arttırılıyor. Snapdragon 888+ yonga setinden destek alan ikinci telefon ünvanına sahip modelde LPDDR5 RAM bellek ve UFS 3.1 teknolojileri yer alıyor. Batarya 66W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj ile destekleniyor.

Arka kısımda 50MP çözünürlüğünde Sony IMX 766 sensör yer alıyor. Yanında 64MP çözünürlüğünde monokrom ve 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör yer alıyor. IMAX Enhanced sayesinde sinema kalitesinde video kaydı, LOG video format desteği ve video düzenlemelerde büyük esneklik sağlanıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde ve 3D ToF sensör ile destekleniyor.

Honor Magic3 Pro tasarım ve donanım olarak kardeşi ile aynı çizgileri paylaşıyor. Farklı noktalara değinecek olursak ekstradan 64MP çözünürlüğünde OIS destekli 3.5x bir periskop modül yer alıyor. Ayrıca bir de 8x8 dToF derinlik modülü bulunuyor. Haliyle arka kamera yuvası biraz daha büyük bir tasarıma sahip. Kardeşinin IP54 sertifikası yerine IP68 sertifikasına sahip. Her iki modelde Google destekli Android 11 üzerinde çalışıyor.

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Honor Magic 3, 899 euro karşılığında satılacak. Aynı RAM ve depolama yapılandırmasına sahip Magic 3 Pro ise 1.099 euro fiyata sahip olacak. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla gelen Honor Magic 3 Pro Plus ise 1.499 euro’ya kullanıcılara sunulacak.