Honor, MagicBook Pro 2021 ve Band 6’yı CES 2021’de tanıttı

Alüminyum kasayla gelen Honor MagicBook Pro 2021, gücünü 10. nesil Intel Core i5-102110U işlemci modelinden alıyor. NVIDIA GeForce MX350 ekran kartını kullanan ürün, 16 GB’lık bir RAM kapasitesi ile piyasaya sürülecek. Cihazın dahili depolama alanı seçenekleri ise henüz bilinmiyor.

16.1 inç büyüklüğünde LCD bir ekran ile gelen laptop, yüzde 90 ekran-gövde oranı sunuyor. Diğer yandan yeni nesil Honor MagicBook Pro modelinde, bir HDMI, üç adet USB Type-A, bir USB Type-C ve 3.5 milimetrelik kulaklık jack’ı bulunuyor. Ürünün yaklaşık bin dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Band 6’ya gelecek olursak… Bileklik 1.47 inç büyüklüğünde dikdörtgen tasarıma sahip AMOLED ekranla geliyor. Cihazın, çoklu antrenman özelliği sunduğu da belirtildi.

Şirket, bilekliğin büyük ekranı sayesinde telefondan bağımsız olarak kontrol edilebildiğinin altını çizdi. Bileklikteki TruSeen 4.0 adı verilen yeni nesil dahili kalp atış hızı sensörünün, sağlık verilerini çok daha doğru bir biçimde toplayabildiği dile getirildi. Kandaki oksijen oranını da ölçebilen ve 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı olan cihazın, ortalama kullanımda iki haftalık bir pil ömrü sunduğu ifade edildi.





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