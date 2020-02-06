Honor MagicWatch 2 Türkiye’de satışa çıktı

Bilimsel olarak kanıtlanmış spor ve sağlıklı yaşam takibi teknolojileriyle donatılan MagicWatch 2, aynı zamanda farklı ortamlara ve farklı zevklere göre kişiselleştirilebiliyor. Kendi tarzını kolunda taşımak isteyen kullanıcılar için saat görünümünü özelleştirme özelliğine sahip MagicWatch 2, 1299 TL fiyatıyla Vatan Bilgisayar ve Türk Telekom satış kanalları üzerinden teknoloji severlerin beğenisine sunuldu.

MagicWatch 2; daha kişisel, çeşitli ve verimli bir spor hayatı için koşu, yürüyüş, bisiklet, triatlon, havuzda yüzme, serbest antrenman ve kürek gibi 8 dış, 7 iç ortam sporu için hedef bazlı takip desteği sunuyor.

Bu 15 ayrı spor modu dışında, başlangıçtan uzman seviyesine kadar 13 profesyonel iç ve dış ortam koşu parkuru desteği de Honor MagicWatch 2 ile geliyor. Bu sayede ister başlangıç ister uzman seviyesinde olun, MagicWatch 2 size mükemmel parkurlar ve daha da iyisini yapmanız için ihtiyaç duyduğunuz motivasyon desteğini sağlıyor. Bunlarla birlikte akıllı saat, size gerçek zamanlı öneriler sunarak kendi temponuzu yakalamanızı sağlayan, sanal ritim belirleyiciyle birlikte geliyor.

Honor MagicWatch 2, barındırdığı üç öncü teknoloji ile öne çıkıyor. HUAWEI TruSleep2.0 teknolojisi, uyku ritminizi takip ederek insanlarda yaygın olan 6 uyku bozukluğu tipini hassas şekilde tespit edebiliyor ve buna göre uyku kalitenizi artıracak 200’ün üzerinde öneri arasından size uygun olanı iletiyor. Huawei TruRelax teknolojisi, stresli anlarınızda stres seviyenizi tespit ediyor, sakinleşebilmeniz için önerilen en etkili nefes egzersizlerini size hatırlatıyor. Son olarak Huawei TruSeen teknolojisi, nabız atışınızı 7/24 takip ederek normal seviyenin üstünde ya da altında görüldüğünde size hemen uyarı gönderiyor. Ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklılık özelliği olan MagicWatch 2, suyun altında da nabzınızı takip etmeye devam ediyor ve yanı sıra yüzdüğünüz mesafeyi, hızı, yaktığınız kaloriyi ve SWOLF skorunuzu da kaydediyor.

MagicWatch 2’yi akıllı telefonunuzda Huawei Health uygulamasıyla eşleştirerek, tüm bu kişisel sağlık kayıtlarınızı kolayca takip edebilir ve kendinizi daha iyi tanıyabilirsiniz.

Honor MagicWatch 2 ile hareket halindeyken ister kulaklıkla ister akıllı saatin dahili hoparlör ve mikrofonunu kullanarak, Bluetooth üzerinden telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Üstelik telefon görüşmeleri için telefonunuzdan 150 metreye kadar uzaklıkta olabilirsiniz. Bununla birlikte MagicWatch 2’niz telefonunuza bağlıyken SMS mesajları, e-postalar, takvim ve diğer tüm içerik bildirimlerini ekranda görüntülemeye devam edersiniz. Akıllı saatin Hava Durumu, Alarm, Zamanlayıcı, Telefonumu Bul ve benzeri dahili uygulamaları da pek çok alanda işinizi kolaylaştırır.

MagicWatch 2 tüm bunlarla birlikte 4 GB’lık dahili hafıza barındırıyor. Bunun 2 GB’lık kısmında dilediğiniz müzikleri depolayarak, 500 şarkıya kadar saklayabilir ve dilediğiniz yerde, telefona ve internete ihtiyaç olmaksızın istediğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz.

1.39 inç’lik ful renkli AMOLED dokunmatik ekran, sağlıklı yaşam ve spor takibi için en gelişmiş teknolojiler, uzun ömürlü bir pil ve özelleştirilebilen saat görünümleriyle öne çıkan Honor MagicWatch 2, 46mm’lik versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. Ürünün 42mm’lik versiyonu ise kısa bir süre sonra satışa sunulacak.



