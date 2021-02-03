Honor Router 3 inceleme: Akıllı ve şık Wi-Fi 6 router

Wi-Fi 6 yönlendiricilerinin ilk dalgası 2019'un ortalarında ortaya çıktı, ancak ucuz değildi. O zamandan beri sabırsızlıkla bir üreticinin uygun fiyatlı bir alternatif üretmesini bekliyordum ve sonunda Honor, Honor Router 3 ile fiyat engelini aştı. Bu kompakt yönlendirici mütevazı görünebilir, ancak yeni nesil Wi-Fi 6 (802.11 ax) desteğini uygun fiyata sunabiliyor.

Honor Router 3, kendi dahili modemi olmayan temel bir çift bantlı yönlendiric. Kasa ise küçük ve basit. Özellikler açısından gösterişten uzak olsa da çoğu ailenin tüm ağ ihtiyaçlarını karşılayacak kadar iyi ve pratik özellikler ile donatıldı.

Elbette bunlardan en heyecan verici olanı, eski yönlendiricilere kıyasla hız ve eşzamanlılık konusunda iyileştirmeler getiren Wi-Fi 6. Honor Router 3, 802.11ax istemcilerle kullanıldığında, 2.4GHz bandında 574Mbit / sn ve 5GHz üzerinden 2.402Mbit / sn'den oluşan yaklaşık 3.000Mbit / sn'lik maksimum teorik verim sunuyor. Her zaman olduğu gibi, eski 802.11ac cihazları da bağlanabiliyor, ancak maksimum hızları 866Mbit / sn ile sınırlı olduğundan en yüksek performansı göremiyorlar.

TASARIM

Router 3, bence hoş bir tasarıma sahip. Bir Apple Store'da satışa göze çarpmayacak mat beyaz bir kasaya sahip, aynı zamanda oldukça minyon. Honor kelimesi üstte ince bir şekilde oyulmuş. Arkada dört adet yuvarlak anten çubuğu var ve sağdaki antene basılmış bir "Wi-Fi 6 Plus" logosu da yukarı doğru çıkıntı yapıyor. Merak ediyorsanız, buradaki artı işareti doğru tanımlanmış bir anlamı olmayan, sadece biraz pazarlama havası gibi görünüyor.

Işıkların veya kontrollerin yolunda hiçbir şey yok. Ön tarafta, yönlendirici durumunu göstermek için tek bir LED var ve çeşitli renklerde parlıyor. Kolay eşleştirme için üstte bir WPS düğmesi var. Arkada, antenler arasında aralıklı olarak dört adet Gigabit Ethernet bağlantı noktası bulacaksınız. Modeminizi bunlardan herhangi birine bağlayabilirsiniz ve yönlendirici ne yapılacağını anlayacak kadar akıllı. Bir de iğne deliği var ki o aslında sıfırlama düğmesi.

Tasarımsal anlamda Router 3 gerçekten basit ve şık bir cihaz. Güç düğmesi bile yok, bu yüzden eğer kapatmak istiyorsanız güç kablosunu çekmeniz gerekiyor. Burada bir veya iki adet USB bağlantı noktasını görmek güzel olurdu ama tasarımdaki temizliğin kendine özgü bir çekiciliği var.

USB bağlantı noktası olmadığından, bu yüzden herhangi bir taşınabilir sabit diski Honor Router 3'e bağlamanın bir yolu yok.

ÖZELLİKLER

Router 3'ü bir web tarayıcısı veya Huawei Ai Life uygulamasını kullanarak kurabilirsiniz. Yönlendiricinin altına basılmış bir QR kodu sizi Android uygulaması için doğrudan indirme sayfasına götürüyor. Google Play'de ve iOS App Store'da da uygulamayı bulabilirsiniz.

Honor Router 3, maksimum 3000Mbps (3Gbps) kablosuz hız vaat ediyor, ancak yalnızca en son Wi-Fi 6 (11ax) radyolara sahip cihazlar bunu başarabiliyor.

Wi-Fi 6 nispeten yeni olduğu için pek çok telefon ve dizüstü bilgisayar buna henüz sahip değil. Kurulum sırasında, yönlendiriciyi eski cihazların özel kullanımı için yalnızca Wi-Fi 5 özellikli ek SSID'ler yayınlayacak şekilde yapılandırabileceğinizden, Honor bunu dikkate almış gibi görünüyor.

Uygulamayı başlatır başlatmaz, yapılandırılmamış yönlendiriciyi hemen algıladı ve beni Wi-Fi ağına bağlanmaya davet etti. Yönlendirici internete bağlı değilse, modeminizi takmanız veya router’ı repeater yani tekrarlayıcı moduna ayarlamanız isteniyor. İkinci seçeneği seçerseniz, Router 3, Honor veya Huawei'den yakındaki herhangi bir uyumlu yönlendiriciyi otomatik olarak buluyor ve herhangi bir teknik yapılandırma gerekmeden sinyali şeffaf bir şekilde genişletiyor. Bu özelliği daha önce diğer yönlendiricilerde de görmüştüm. Ancak bu, donanımın onu cazip bir seçenek haline getirecek kadar ucuz olduğu ilk sefer olabilir.

Bunun yerine Router 3'ü ve bir yönlendiriciyi kullanmayı tercih ederseniz, 2.4GHz ve 5GHz bantlarını tek bir SSID altında birleştirmek veya iki farklı gruba ayırmak isteyip istemediğinizi soran bir yapılandırma sayfasına yönlendirileceksiniz. Ayrıca ağınızı yeniden adlandırmanız, bir Wi-Fi şifresi belirlemeniz (hem WPA2 hem de WPA3 aynı anda destekleniyor) ve yönlendiricinin kendisi için güçlü bir yönetici şifresi yapılandırmanız isteniyor.

Bu yapıldığında, doğrudan ana yönetim arayüzüne giriliyor. Uygulamayı bir sonraki açışınızda buna otomatik olarak giriş yapıp yapmamayı veya her seferinde şifrenizin gerekli olup olmayacağını seçebilirsiniz. Ana ekran, ebeveyn kontrollerini ve misafir Wi-Fi ağını ayarlamak için büyük düğmelerle birlikte canlı bir bant genişliği ölçeri gösteriyor. Kontroller tam olarak geniş değil. Yalnızca belirli zamanlar arasında internet erişimini engelleyen kurallar oluşturmanıza izin veriyor. Ancak oldukça karmaşık programlar oluşturmak için kuralları birleştirebilirsiniz ve ağınızdaki her cihazın kendi ayarları olabilir.

Konuk ağı da yapılandırılabiliyor. Her zaman olduğu gibi, buna özel bir ad verebilir ve benzersiz bir parola uygulayabilirsiniz. Belirli bir süre sonra konuk ağını otomatik olarak devre dışı bırakma seçeneğiniz de var. Tuhaf bir şekilde tek seçenek dört saat, bir gün veya hiçbir zaman değil. Ziyaretçiler performansınızı kötü etkiliyorsa onların bant genişliğini de sınırlayabilirsiniz.

Geleneksel bir tarayıcı tabanlı portalı tercih edenler için, Honor Router 3 düzgün ve duyarlı. Uygulamada bulunmayan birkaç gelişmiş seçeneği de sunuyor. Bunlar, IP ve DHCP ayarlarınızı yapılandırmayı (garip bir şekilde, Router 3 varsayılan olarak 192.168.3.x aralığında), belirli istemciler için adresleri ayırmayı, bağlantı noktası yönlendirmeyi ayarlamayı, belirli MAC adreslerini engellemeyi ve UPnP'yi etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı içeriyor. Yönlendiriciyi tüm trafiği giden L2TP veya PPTP VPN üzerinden de gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Bununla birlikte, bazı özelliklerin yokluğu da dikkate değer. Herhangi bir QoS kontrolü, dinamik DNS veya sesli asistan entegrasyonu yok. USB bağlantı noktası olmadığından, dosya paylaşımını veya 4G yük devretmeyi unutabilirsiniz. Yönlendiriciniz kolayca erişilebilir bir yerde ise bu bir güvenlik açığı olabileceğinden WPS düğmesinin devre dışı bırakılamaması üzücü. Yine de çoğu ev kullanıcısı, Router 3'ün ihtiyaç duydukları her şeyi yaptığını görecek.

PERFORMANS

Şimdiye kadar her şey yolunda ama akıllardaki esas soru, performansı nasıl? Dört farklı konumdan, 5 GHz bandındaki yönlendiriciye bağlandım ve Ethernet aracılığıyla yönlendiriciye bağlı bir NAS cihazından indirme hızlarını ölçtüm.

Wi-Fi sinyallerinin bazen çekmekte zorlandığı banyoda bile, Netflix'in 4K HDR video için önerdiği bant genişliğinin üç katından fazlasını temsil eden ortalama indirme hızı 10,2 MB / sn değerindeydi.

2.4GHz bandında 1 metreden 176Mb/sn, 5 metreden 151Mb/sn hızlar alabildim. 5GHz bandında ise 1 metreden 860Mb/sn, 5 metreden 510Mb/sn hızlar aldım.

Bir Honor akıllı telefona sahipseniz, üretici ayrıca kendi tescilli Dinamik Dar Bant Genişliği (Dynamic Narrow Bandwidth) teknolojisinin mümkün olan en güçlü, en hızlı sinyali sağlamak için iletim gücünü otomatik olarak artırabileceğini söylüyor. Ancak Router 3’ün daha üst düzey yönlendiricilerde gördüğüm 802.11ax performansının biraz gerisinde kaldığı anlar oldu.

Ayrıca 802.11ac üzerindeki hızları da test ettim. Sonuçta, en yeni dizüstü bilgisayarlar ve telefonların neredeyse tümü Wi-Fi 6'yı desteklerken, bunlar muhtemelen henüz evinize girmemiş olabilir. Önümüzdeki bir veya iki yıl boyunca, eski ağ standardına güveneceğimiz anlar olacak.

Burada da Honor başarılı performans sergiledi. Evin en ücra yerlerine bile güçlü sinyal sağladı ve hiçbir yerde 11 MB / sn'lik indirme hızının altına düşmedi.

Performans konusunda Router 3'ün en zorlu roller dışında herkes için yeterince hızlı olduğunu ve orta büyüklükteki bir evin uç noktalarına, pahalı ağ düzenlemelerine ihtiyaç duymadan ulaşabileceğini söyleyebilirim. Bence uygun fiyatlı bir yönlendirici için harika sonuçlar var burada. Tabi biraz daha fazla menzile ihtiyacınız varsa, ikinci bir birim satın almak ve onu sıfır konfigürasyon genişletici olarak kullanmak da mümkün.

Sonuca bağlıyorum

Fiyatı göz önüne alındığında Router 3’ün donanım anlamında kendinden neredeyse dört kat daha pahalı olanlara yetişememesi normal. Wi-Fi 6 logosu tek başına bir performans garantisi de değil. Doğal olarak Wi-Fi 5 pazarında olduğu gibi, bazı yeni nesil yönlendiriciler diğerlerinden daha hızlı olacak.

Router 3, 802.11ax performansıyla ortalama olsa da kesinlikle yavaş değil. İstemciniz Wi-Fi 6'yı destekliyorsa, muhtemelen en üst düzey Wi-Fi 5 yönlendiricisinden elde edeceğinizden daha iyi hızları burada göreceksiniz.

Kısacası, Honor Router 3 şık ve pratik bir yönlendirici. Hız veya özellikler açısından en iyisi değil ama burada sunulanlardan şikayet etmek çok zor. Ve en önemlisi bu küçük kutu rakiplerinden çok daha uygun fiyata satılıyor.

Honor Router 3’e yaklaşık 490 TL’ye sahip olabilirsiniz.