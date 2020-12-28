Honor Scale 2 detaylı inceleme – Bir tartıdan daha fazlası

Akıllı sağlık cihazları harika bir fikir. Akıllı telefonunuza bağlandıklarında, tüm hayati istatistiklerinizi buluta aktarıyorlar. Böylece ilerlemenizi takip edebilir, gerekirse bunları sağlık uzmanınıza gönderebilir ve genellikle vücudunuzun nasıl çalıştığına dair bir fikir edinebilirsiniz.

Akıllı tartılar ise sadece kilonuzu izlemiyor. Aslında hayatınızdaki çoğu cihaz gibi, sıkıcı banyo tartısı da dijital bir makyaj aldı. Artık akıllı telefonunuza bağlanabilir ve size bazı ölçümleri gösterebilir. Honor’un Scale 2 adlı akıllı tartısı da bunlardan biri.

İster fitness hedeflerine ulaşmak, ister mevcut formunuzu korumak veya vücudunuz hakkında bilgi edinmek istiyor olun, bunun gibi akıllı tartılar hedeflerinize ulaşmada size yardımcı olmak için tasarlandı.

Honor Scale 2, standart bir tartı gibi kutudan çıkar çıkmaz kullanılabilir. Bunun için herhangi bir cihaza bağlamanıza gerek yok. Ancak basit bir tartı istiyorsanız, piyasada tabiki de daha ucuz seçenekler var. Beyaz, temperli cam yüzeyi ve kolayca okunabilen ekranı ile Honor’un bu cihazı gayet şık görünüyor.

Honor’un tartısının gerçek gücü uygulama ile birlikte geliyor. Tartınızı Huawei Health uygulamasına bağladığınızda kilonuzun yanı sıra vücut yağ oranı, bazal metabolizma hızı, vücut yaşı, vücut tipi, iskelet kas kütlesi, su, protein miktarı ile kemikteki mineral içeriğini ölçebiliyor.

Tüm bunları bilmen gerekiyor mu? Belki değil. Ancak piyasadaki çoğu akıllı sağlık cihazı gibi, ihtiyacınız olandan çok daha fazlasını size sunması güzel. Siz içinden sadece ihtiyacınız olanı alabilirsiniz.

Uygulamayı indirip cihazı Bluetooth ile telefonunuza bağladığınızda, ölçümü başlatmayı seçersiniz, tartının üzerinde durun ve cihazın işini yapmasına izin verin. Terazinin ekranındaki küçük Bluetooth sembolü, bağlı olduğunu size bildiriyor. Ölçümler anında telefona gönderiliyor. Kilo kaydedildikten sonra, vücut kompozisyonunuzu analiz etmesine izin vermek için tartı üzerinde birkaç saniye daha geçirmeniz gerekiyor.

Honor’a göre terazi, tüm bunları yapmak için biyoelektrik empedans analiz teknolojisini kullanıyor. Tüm bunlar çok mantıklı değilse, bilmeniz gereken tek şey, üzerine basmanız ve terazinin, yüzde kaçınızın sıvı, kemik, vücut yağı vb. olduğunu belirlemesini izlemek.

Sadece ağırlığı ve vücut yağını gösteren tartı üzerinde ekstra bilgileri göremiyorsunuz. Kemik yoğunluğunuzu vb. görmek için uygulamaya gitmeniz gerekiyor. Her ölçümün ne olduğuna dair küçük bir açıklama da var. Bununla birlikte, okumaların iyi, kötü veya kayıtsız olup olmadığı çok net olmadığından, bazı ölçümler için normal derecelendirmenin ne olduğuna dair bazı bilgiler eklemek faydalı olabilirdi.

Terazinin verdiği vücut ağırlığı sonuçları ise doğru. Üç farklı kişiyle test ettim. Bu yüzden o konuda hiçbir endişeniz olmasın. Tartı kaç kiloya kadar dayanıklı derseniz 2.5 kg’den başlayıp 150 kg’ye kadar ölçüm yapabiliyor.

Bluetooth destekli olduğu için, Wi-Fi ile aldığınız otomatik yüklemeyi ortadan kaldırıyor.

Honor Scale 2, kişiye özel üretilmiş bir ürün değil. Sahip olduğu hafızasında 50'ye kadar kullanıcının verilerini saklayabilen tartı, bu sayede bir ailenin tüm üyeleri için özel profiller oluşturabiliyor. Kullanıcılardan aldığı verileri tanıyan ve bir süre sonra da bu veriler doğrultusunda hareket etmeye başlayan tartı, farklı kişilerin kullanım durumlarında da herhangi bir zorluk çıkarmıyor. Yani tartı, üzerine çıkan kişinin kim olduğunu kendi kendine tespit edebiliyor. Ancak benzer vücut tiplerine sahip bazı kullanıcıları doğru şekilde ayırt edemediğini de ekleyeyim.

Sonuca bağlayacak olursak...

Uygulama olmadan Honor Scale 2 yine de çalışabiliyor. Bu önemli, çünkü gelecekte oldu da Honor ya da Huawei bu akıllı sağlık olayının kendileri için olmadığına karar verirse, kilonuzu takip etmek için tartıyı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Wi-Fi yerine Bluetooth destekli olduğundan, ölçekleri senkronize etmek için telefonunuzun yakınınızda olması gerekiyor. Aksi takdirde, terazi ölçümleri daha sonraki bir tarihte atamanıza izin verecek. Bu, veriler üzerinde kontrol sahibi olduğunuz anlamına da geliyor. Böylece ailenin diğer üyeleriyle karışmıyor ve profilinizi etkinleştirmek için ölçeğin çeşitli kısımlarına basmanız gerekmiyor.

Öte yandan gerçek vücut ağırlığınız ne olursa olsun, karın yağı veya vücut sıvıları gibi şeyleri ölçmek söz konusu olduğunda dijital teraziler ne kadar doğru? Kim bilebilir ki, sonuçta bu tartışmaya bir açık konu.

Aynı gün içinde çok farklı iki ölçüm aldım ve sonuçlar bazen mantıklı gelmeyebiliyor. Buradaki ana amaç, sonuçları, müjdeli bir haber gibi değil de verilerinizi takip edebileceğiniz bir temel olarak kullanmak. Bu şekilde herhangi bir değişikliği görebilir ve iç organlardaki yağ seviyeniz hakkında kafa yormaktansa bunu takip edebilirsiniz.

Şunu da belirteyim, bu ürün tıbbi bir cihaz değil. Sağlanan sağlık verileri ve öneriler, sadece referans amaçlı. Tıbbi teşhis veya tedavi için temel olarak kullanılmamalı.

Huawei Health uygulaması ise hem Android hem de iOS için mevcut. Bu nedenle teraziyi kullanmak için bir Honor ya da Huawei cihazına ihtiyacınız yok.

Honor Scale 2, akıllı sağlık cihazlarını sevenler için faydalı bir araç. Bir tartıdan daha fazlasını isteyenler Honor Scale 2’ye bir göz atabilir.

Honor Scale 2’nin satış fiyatı ise yaklaşık 200 TL.