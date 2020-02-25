Onur Binay/posta.com.tr

Honor V30 Pro ile ilgili en başta şunu belirteyim telefon Google’ın mobil servisleri olmadan geliyor. Şirket burada hem arka planda hem kullanıcı tarafında hem de bulutta Google’ın çözümlerine karşı kendi alternatiflerini sunuyor. Bu da Huawei Mobile Services olarak geçiyor.

Ancak Honor’dan aldığım bilgilere göre Google ile ilgili olan konu üzerinde çalıştığı belirtildi. Kısa süre bu sorunu çözecekleri söyleniyor.

Burada Huawei AppGallery’e de kısaca değinmek istiyorum. AppGallery, dünya çapında ana uygulama ve hizmetleri kapsayan aylık 400 milyon aktif kullanıcısı (MAU) ile 170'ten fazla ülkede ve bölgede kullanılıyor. Türkiye’de de kullanım doğal yollarla artmaya devam ediyor.

Huawei, ekosistem mühendisliği konusunda 3 binden fazla mühendise yatırım yaptı. Buradaki Tüm uygulamalar, geliştiricilerin uygulamalarının kötü amaçlı etkinliklerden korunmasını önlemek için katı bir doğrulama testinden geçiyor.

18 kategoride uygulamaları bölümlere ayırıyor. Kullanıcıların bulamadığı bir uygulama varsa tek yapmaları gereken uygulama adını istek listesine göndermek.





Cihazın teknik özelliklerine geçecek olursak V30 Pro ise Çin dışına View 30 Pro adıyla açılıyor. Akıllı telefonda 6.57 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü bir IPS ekran bulunuyor. Telefonun ekranındaki delikte biri 32, diğeri ise 8MP çözünürlüklü iki kamera yer alıyor. hatta bu kamerayla 4k video kaydı da yapılabiliyor.

Arkadaki üçlü modülün merkezinde ise 40MP Sony IMX600 sensörlü ana kamera yer alıyor. Bu kameraya ek olarak arkada 3x optik zoom sunan 8MP telefoto kamera + 12MP F2.2 ultra geniş kamera da bizleri karşılıyor. Video çekerken yani kayı anında geniş ve normal açılar arasında da geçiş yapabilirsiniz.

Cihaza gücünü veren Kirin 990 5G işlemci. Buna ek olarak telefonda 8 GB RAM + 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri kullanılmış. Ancak depolama alanını microSD kart ile genişletmek mümkün değil. Telefonda 3.5 mm. kulaklık jakı bulunmadığını belirtelim.

4.100 mAh pile sahip cihaz, kablo üstünden 40W hızlı şarj ve 27W hızlı kablosuz şarj desteğiyle de dikkat çekiyor. Bu sayede diğer cihazları şarj edebiliyorsunuz. Hatta V30 Pro ile aynı anda hem MagicBook 14 hem de Mate 30 Pro’yu şarj edebildim.

Honor View 30 Pro, ilk olarak Rusya’da raflardaki yerini alacak. Telefonun kesin çıkış tarihi ve fiyatı konusunda şimdilik bilgi verilmiş değil. Türkiye de satışa çıkıp çıkmayacağı net değil.

MagicBook 14 özellikler ve fiyatı

MagicBook 14, mavi renkli kenar çizgilerine sahip. 2. nesil AMD Ryzen 5 işlemci, Magic Link 2.0 işlevi ve bunun gibi özellikler de mevcut. Honor MagicBook 14 modeli daha kompakt, ince ve hafif bir gövdede geliyor. Tek bir şarjla 10 saate kadar çalışabiliyor. Kompakt boyutlardaki USB-C şarj adaptörü ise 65W hızlı şarj yeteneğini barındırıyor. FullView ekranı ise yüksek bir ekran-gövde oranı sunuyor.

Honor MagicBook Serisi klavyedeki kamera tuşu altına gizlenmiş açılır web kamerası barındırıyor. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları takdirde kamera tuşuna basarak web kamerasının yerinden çıkmasını sağlıyor. Parmak izi okuyuculu güç düğmesi de güvenli bir biçimde kullanıcı girişi yapmayı ve başlangıç ekranına erişmeyi sağlıyor

Honor MagicBook 14 ve Honor MagicBook 15 modelleri Uzay Grisi ve Mistik Gümüş renklerle geliyor. 256 GB kapasiteli versiyonun fiyatı 599 euro olarak belirlendi.

MagicBook 14 ‘ün Türkiye'de iki ay içinde satışa çıkacağı söyleniyor. Fiyatı ise henüz belli değil.