Honor Watch GS Pro, 2019'da piyasaya çıkan Honor MagicWatch 2'nin daha sağlam bir versiyonu gibi hissettiriyor. Saatte 100 farklı spor modu yer alıyor. 100 spor modu bir güncellemeyle Honor MagicWatch 2'ye de gelmişti hatırlarsanız. Saatte yoğun koşu parkurları, ekstrem sporlar, bisiklet, yüzme, trekking, kayak gibi hem açık hem kapalı alanda egzersiz yapmanızı sağlayacak çok sayıda spor modu bulunuyor. Üstelik bu saatte diğerlerinden farklı olarak rehberli antrenmanlar da var.

En dikkat çeken diğer özelliklerinden biri de Rotadan Dönüş, örneğin açık havada yürüyüş, trekking vs. yapıyorsanız bu özellikle kaybolma ihtimalinize karşılık antrenmanın başlangıç noktasına geri dönmenize yardımcı oluyor.

Tasarım bana daha önce sahip olduğum ve sevdiğim Casio ProTrek saati de hatırlattı.

Honor Watch GS Pro, Magic Watch 2'den biraz daha yüksek bir fiyat etiketiyle geliyor. Ancak bu saatin, hem şık hem de çok sağlam ve şık bir saat takmak isteyen bir kitleyi hedeflediğini unutmamak gerek. Kayak, uzun mesafe yürüyüş veya sörf gibi ekstrem sporları seven ya da yoga gibi yavaş sporları da yapan biriyseniz ki fark etmez hem günlük kullanımda hem seyahatlerinizde size eşlik edecek bir akıllı saate ihtiyacınız varsa Watch GS Pro’ya göz atın derim.



