Honor’un KKG-AN00 model numarasına sahip cihazı Honor X10 Max, Geekbench’te ortaya çıktı.

Honor X10 Max, Honor 30 Lite’ta da kullanılan 5G desteği bulunan MediaTek Dimensity 800 SoC ve 8GB RAM’den gücünü alacak. Cihaz, Geekbench 4.4.0’da tek çekirdekte 2.584, çoklu çekirdekte ise 8.590 puan aldı.

Honor X10 Max, Geekbench'te 8GB RAM ile listelenmesine rağmen, daha önceki TENAA listesinden cihazın 6GB RAM'de sunulacağını öğrenmiştik. Buna 128 GB'a kadar yerleşik depolama alanı eşlik edecek.

Cihaz, bunlara ek olarak 7,09 inçlik FHD+ çözünürlüklü bir ekranla birlikte gelecek. Ekranda yer alan çentik, 8 MP değerindeki selfie kamerasına ev sahipliği yapacak. Telefonun arka tarafında ise 48 MP’lik arka kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü yer alacak.

Batarya tarafında oldukça güçlü olan cihaz, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve 22,5 W hızlı şarj desteği bulunacak. İşletim sistemi tarafında ise Android 10 temelli EMUI 10.1 bulunacak.







