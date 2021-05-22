Honor, yeni MagicBook serisi cihazlarını duyurdu

Honor, MagicBook’un güncel versiyonlarını duyurdu. Yeni 11. nesil Intel Core işlemciler ve Intel Iris Xe grafik ünitesine sahip olan MagicBook 14 ve MagicBook 15, 10,5 saatlik pil ömrü sunuyor. Eye Comfort Honor FullView ekrana sahip dizüstü bilgisayarlar, Wi-Fi 6 ve 2x2 MIMO çift anten tasarımıyla da daha yüksek kablosuz aktarım hızı sağlıyor.

14 inç boyutunda Eye Comfort Honor FullView ekrana sahip olan yeni MagicBook 14, yüzde 100 sRGB renk aralığı ve yüzde 84’lük ekran-kasa oranıyla dikkat çekiyor.

Ekran karşısında uzun süre vakit geçirenler için yeni MagicBook serisi, Düşük Mavi Işık ve Titreşim Yapmayan Ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalara sahip. Ayrıca tamamen yeni DC ışık azaltma teknolojisi de barındıran yeni MagicBook serisi, tüm bu özellikleriyle kullanıcıların göz yorgunluğu yaşamasını önlerken, gün boyu koruma sağlıyor.

Sadece 1,38 kg ağırlığı ve 15,9 mm’lik kalınlığında olan MagicBook serisi, 1920x1080 çözünürlüğe sahip olan LCD ekran kullanıyor.

MagicBook serisi, yeni 11. nesil Intel Core i7-1165G7 işlemciden gücünü alıyor. Bir önceki nesle göre yüzde 21 daha güçlü toplam performans sunan işlemci, maksimumda 4.7GHz frekansında çalışıyor.

Intel Iris Xe grafik ünitesi ile birlikte barındırdığı çift kanal 16GB DDR4 RAM ve 512GB’lık geniş depolama alanıyla da seri yüksek performans gösteriyor.

56Wh yüksek yoğunluklu batarya ve 65W hızlı şarj özelliğiyle tüm gün boyunca kullanabileceğiniz yeni MagicBook, tam şarjda görüntü kalitesi 1080p olan bir filmi 10,5 saat boyunca oynatabiliyor. Sadece 200 gr ağırlığındaki 65W’lık Hızlı Şarj aleti, yarım saatte bataryayı yüzde 44 seviyesine getirebiliyor.