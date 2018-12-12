Honor’dan 48 Megapiksel kameralı telefon!

Sony ve Samsung akıllı telefon pazarında kamera konusunda büyük bir devrim yapmak için kolları sıvamıştı. 48-Megapiksel çözünürlüğündeki kameraları telefonlara getirmeye hazırlanan Sony ve Samsung, hiç ummadığı bir yerden darbe yedi. Huawei’nin alt markası olan Honor’un, 48 Megapiksellik kameraya sahip olacak olan View 20 modeli bugün sızdı.

Huawei’nin performans canavarı Kirin 980 yonga setinden gücünü alması beklenen bu telefonda Sony imzalı IMX586 sensör yer alacak. 22 Ocak 2019 tarihinde tanıtılması beklenen bu modelin henüz kaç kamera kurulumu ile geleceği bilinmiyor.

Aşağıda sızdırılan görselde görebileceğiniz gibi şimdilik sadece tek kamera kurulumu görünüyor. Honor tek kamera kullanarak yazılım ile portre fotoğrafları çekme imkanı da sunabilir.

Bir dönem akıllı telefon pazarında Nokia da PureView teknolojisi ile bir sıçrama yaşamıştı. Honor da muhtemelen bu teknoloji ile ilgileri üzerine çekmeyi başaracak. Tahminlerimize göre; 2020 yılında üst seviye telefonlarda bu çözünürlük bir standart haline gelecek.

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