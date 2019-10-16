'Hop hop temas yok' davasında Funda Esenç para cezası aldı

Hakkında hakaret suçundan 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Funda Esenç, mahkeme tarafından para cezasına çarpıtırıldı.

İstanbul Havalimanı’ndan Bodrum’a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi’ye hakaret eden yolcu Fatma Funda Esenç’in, "hakaret" ve "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" nedeniyle açılan davada bin 740 lira para cezası alan Esenç'in cezası ertelendi.

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• İstanbul Havalimanı’ndan Bodrum’a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle Funda Esenç, yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Selvi’yle tartıştı.

• Esenç, Selvi'ye "Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" gibi hakaretler etti.

• Esenç'in hakaretleri diğer yolcular tarafından da kınandı ve abartılı bulundu.

• Hakaretleri videoya çekilerek sosyal medyada paylaşılan Funda Esenç büyük tepki topladı.

• Tuğçe Selvi, Funda Esenç'i mahkemeye verdi.

• Mahkeme önceki ay ara celse açarak sanık Esenç’in ifadesini aldı.

• Esenç, ifadesinde "Babam ameliyat olacaktı. Beklerler görevliler gülerek ve alaycı bir ifade ile cevap veriyorlardı. Sinirlendim, pişmanım" dedi.





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